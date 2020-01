IL LUNGO ADDIO DI DE ROSSI: LASCIA IL BOCA E SI RITIRA A 36 ANNI DAL CALCIO GIOCATO – IN ARGENTINA DDR HA COLLEZIONATO 6 PRESENZE CON UN GOL SEGNATO A CAUSA DI VARI PROBLEMI FISICI. CON IL SUO ADDIO, TRA I CAMPIONI DEL MONDO DI BERLINO IN ATTIVITA’ RESTA SOLO BUFFON – IL FUTURO DI DE ROSSI SARA’ ANCORA GIALLOROSSO? CON L’AVVENTO DI FRIEDKIN 'DANIELINO' POTREBBE RIENTRARE A TRIGORIA IN UN RUOLO DIRIGENZIALE DA DEFINIRE…

de rossi

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

Da gazzetta.it

Daniele De Rossi dice addio al Boca Juniors e al calcio giocato. La leggenda della Roma, infatti, ha lasciato il ritiro di Ezeiza e nelle prossime ore renderà ufficiale la notizia dalla quale si potrebbe intuire qualcosa in più sul suo futuro (anche in ottica giallorossa...).

Classe '83, eroe con la Nazionale nel 2006, in Argentina DDR ha collezionato solamente sei presenze (con un gol segnato) a causa di vari problemi fisici: il suo contratto sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno. Con il suo ritiro, tra i campioni del mondo a Berlino in attività, rimane solo Gianluigi Buffon.

