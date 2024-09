30 set 2024 17:22

LUTTO NELLA NBA - È MORTO A 58 ANNI DIKEMBE MUTOMBO, CONSIDERATO UNO DEI MIGLIORI DIFENSORI NELLA STORIA DEL BASKET - L'EX CESTISTA CONGOLESE SOFFRIVA DA TEMPO DI UN TUMORE AL CERVELLO - FAMOSO IL SUO MOTTO "NOT IN MY HOUSE" ("NON A CASA MIA"), CHE RIPETEVA AGLI AVVERSARI DOPO UNA STOPPATA… - VIDEO