MA E' IL G7 O IL "CLUB" DI SKY CALCIO SHOW? - AL SUMMIT IN GERMANIA I LEADER MONDIALI RESTANO IN CAMICIA: NON DITE A CARESSA CHE HANNO PALESEMENTE COPIATO IL 'SENZA GIACCA'" - IL GIORNALISTA DI SKY A "UN GIORNO DA PECORA": "DRAGHI? MI SEMBRA PIRLO, IL VERO REGISTA DELLA SITUAZIONE - IL GRANDE CENTRO DEVE CAPIRE CHE DEVE ESSERE UNA SQUADRA E NON UNA SOMMA DI NOMI. ALTRIMENTI SI DIVENTA IL PSG" - "ORA VEDO PIÙ MOVIMENTO NEI PARTITI CHE NEL CALCIOMERCATO” - E SU CALHANOGLU-DI MAIO... - VIDEO

Da "Un Giorno da Pecora"

Draghi? "Come calciatore mi sembra assolutamente Pirlo, il vero regista della situazione che, quando serve e deve decidere, ha anche i calci di punizione 'alla maledetta', quando non te li aspetti. Da centrocampo però lui riesce a gestire tutti, e tenere unita la squadra da lì non è mai facile”. A dirlo, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il giornalista e telecronista Fabio Caressa, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Proseguendo sull'accostamento tra calcio e politica, i conduttori hanno chiesto quale sia, a suo avviso, la differenza tra il calciomercato e i cambi di casacca in politica. “In teoria dovrebbe valere solo l'interesse ideologico in politica, comunque ora vedo più movimento nei partiti che nel calciomercato...” Il 'Grande Centro' sembra volere tutti: a quale squadra potrebbe somigliare? “Il 'Grande Centro' deve capire che per vincere bisogna essere una squadra e non la somma dei calciatori. Altrimenti si diventa il Psg...”

Si dice che Sala, oppure Mastella, potrebbero fare gli 'allenatori' di questa squadra? “Sono due nomi buoni anche non credo che Sala avrebbe molto tempo a disposizione”. E due come Renzi e Calenda potrebbero passarsi la palla? “Il nodo è tutto lì”. Secondo lei ha tradito più Chalanoglu il Milan o Di Maio i 5S? “Se lo chiedi ai milanisti non hanno dubbi, ma diciamo che lui ha cambiato casacca senza andare in quella che ha vinto. Di Maio si augura sicuramente di andare un po' meglio...”

