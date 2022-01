MA E' MELBOURNE O PECHINO? - LE AUTORITA' HANNO VIETATO AGLI SPETTATORI DEGLI "AUSTRALIAN OPEN" MAGLIETTE CON LA SCRITTA "DOV'E' PENG SHUAI?" - UNA DECISIONE "PATETICA" SECONDO LA CAMPIONESSA MARTINA NAVATRILOVA E DURAMENTE CRITICATA ANCHE DA ALTRI ATLETI - IL FRANCESE NICOLAS MAHUT: "CHE MANCANZA DI CORAGGIO! CHE SAREBBE SUCCESSO SENZA SPONSOR CINESI?... - VIDEO

Dagotraduzione dal Guardian

La grande tennista Martina Navatrilova ha definito “patetica” la decisione degli Australian Open di impedire ai fan di indossare una maglietta con la scritta «Dov’è Peng Shuai», e ha accusato Tennis Australia di «capitolare» alla Cina.

Alla fine della scorsa settimana, agli spettatori del Melbourne Park è stato chiesto di togliersi le magliette e la sicurezza ha confiscato uno striscione con le stesse parole, sulla base del fatto che Tennis Australia proibisce «abiti, striscioni o insegne commerciali o politiche».

Domenica, l’organo di governo ha dichiaro che «la sicurezza (di Peng) è la nostra preoccupazione princiale» e che sta continuando a lavorare con la Women’s Tennis Association per «cercare più chiarezza» sul benessere della star cinese a tre mesi dalle accuse della donna a un alto funzionario pubblico.

Ma Martina Navratilova, la campionessa ceca che ha vinto 18 titoli del Grande Slam, ha detto che trovava difficile credescri. «È solo patetico» ha twittato. «Il @wta è praticamente solo su questo». È poi apparsa su Tennis Channel insieme a Lindsay Davenport e ha parlato in modo più ampio sulla questione.

«Lo sport è sempre stato in prima linea nelle questioni sociali, spingendole in avanti, e stiamo andando indietro, credo... lo trovo davvero, davvero codardo», ha detto.

«Questa non è una dichiarazione politica, questa è una dichiarazione sui diritti umani. Penso che si siano sbagliati su questo. La WTA è stata così forte su questo tema... e i giocatori, hanno davvero rischiato con il loro portafoglio. L'ATP è stata piuttosto debole su questo. Il CIO, sappiamo bene dove sono».

Peng è apparsa solo di rado sui social media cinesi dall'inizio di novembre, dopo che il suo post su Weibo, in cui accusava l'ex vicepremier Zhang Gaoli di aggressione sessuale, è stato rapidamente cancellato da Internet.

Alla fine di dicembre, Peng ha ritrattato le sue accuse in un'intervista con il media di Singapore Lianhe Zaobao, una pubblicazione in lingua cinese della Singapore Press Holdings Limited, controllata dallo stato.

«In primo luogo, devo sottolineare un punto estremamente importante, non ho mai detto o scritto che qualcuno mi abbia aggredito sessualmente, devo sottolineare chiaramente questo punto», ha detto Peng nel video pubblicato da Lianhe Zaobao. E ha detto che il suo post su Weibo cancellato era una «questione privata».

Davenport, l'ex numero 1 del mondo americano, ha descritto la situazione come «assolutamente straziante». «La WTA ha usato un linguaggio così buono e forte questa faccenda è emersa per la prima volta, e sfortunatamente questa storia sembra semplicemente ... essere tranquilla, basta spingerla indietro», ha detto. «Gente nel tennis, vogliamo vederla. Lei è stata una vera parte di questo tour. Ma soprattutto vogliamo sapere che sta bene».

Numerosi giocatori agli Australian Open hanno parlato della loro preoccupazione per la sicurezza di Peng e il francese Nicolas Mahut ha twittato dell'incidente al Melbourne Park. «Cosa sta succedendo!? Che mancanza di coraggio! E che sarebbe successo senza sponsor cinesi?» ha twittato Mahut.

Una pagina di raccolta fondi per stampare altre magliette "Dov'è Peng Shuai?" da distribuire gratuitamente durante la finale femminile hanno raggiunto più di 12.000 dollari in due giorni.

«Comprendiamo e apprezziamo il fatto che le persone abbiano fortemente espresso opinioni personali e politiche su una serie di questioni», ha affermato Tennis Australia lunedì in una dichiarazione. «La sicurezza di Peng Shuai è la nostra principale preoccupazione. Continuiamo a lavorare con la WTA e la comunità mondiale del tennis per fare tutto il possibile per garantire il suo benessere. Il nostro lavoro è in corso attraverso i canali appropriati. Oggi abbiamo nuovamente ribadito il nostro forte sostegno alla WTA e lo estendiamo a tutti i giocatori».

«Per garantire che l'Australian Open rimanga un evento accogliente, sicuro e inclusivo per tutti, abbiamo una politica di lunga data di non consentire striscioni, cartelli o indumenti che siano commerciali o politici. In questa occasione, la guardia di sicurezza stava semplicemente applicando questa politica».