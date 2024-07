MA ALLORA È UN VIZIO! - SUH SANG WON, L'ARBITRO CHE HA NEGATO L'ORO DEL FIORETTO INDIVIDUALE MASCHILE ALL'ITALIANO FILIPPO MACCHI, È LO STESSO CHE HA FATTO PERDERE ARIANNA ERRIGO AI QUARTI DI FINALE FEMMINILI - NEL CASO DELL'ELIMINAZIONE DELLA PORTABANDIERA AZZURRA, L’ARBITRO HA ASSEGNATO LA STOCCATA VINCENTE ALL'AMERICANA SCRUGGS, MA L’EPISODIO HA GENERATO DIVERSE POLEMICHE ("LA STOCCATA ERA MIA, PERDERE PER UN ERRORE ARBITRALE DISPIACE")… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Vito Lamorte per www.fanpage.it

Suh Sang Won E HUANG HAO CHIH

[…] Le sconfitte di Arianna Errigo, ai quarti di finale di fioretto individuale femminile, e quella di Filippo Macchi, nella finale per l'oro del fioretto individuale maschile, hanno almeno un paio di cose in comune: la prima il punteggio (15-14) e la seconda riguarda gli arbitri, […] Sia in occasione della gara della portabandiera azzurra che in quella del classe 2001 delle Fiamme Oro c'era come video arbitro il sudcoreano Suh Sang Won. […]

arianna errigo lauren scruggs

Arianna Errigo è stata eliminata nei quarti di finale della prova di fioretto femminile dall’americana Scruggs con un 15-14 […] Filippo Macchi è stata una sorpresa ma […] sulla strada per l'oro ha trovato il campione in carica taiwanese Cheung e anche lui è uscito sconfitto con il punteggio di 15-14.

filippo macchi 3

Nel primo caso la gara si è risolta all'ultima stoccata e in maniera controversa: l’arbitro ha premiato Scruggs, ma l’episodio è stato particolarmente discusso e ha generato diverse polemiche, anche da parte della stessa Errigo. Nel secondo, per decidere l'ultimo punto ci sono volute tre riprese, ma ci sono tanti dubbi in merito alle prime due chiamate che vedevano Macchi ad un passo dal mettersi al collo l'oro olimpico.

arianna errigo lauren scruggs

Entrambi hanno pagato a caro prezzo la stoccata finale ed entrambi hanno recriminato per un errore arbitrale […] Da capire il motivo per cui è stato designato il sudcoreano Suh Sang Won in entrambe queste sfide degli atleti italiani e perché lo hanno chiamato a prendere decisioni, insieme ai colleghi, per la finale di Macchi dopo le polemiche della gara con la Errigo.

FILIPPO MACCHI

[…] Intanto, nelle scorse ore, Mark Adams, portavoce del CIO, ha parlato delle proteste dell’Italia per la finale di fioretto maschile persa da Filippo Macchi: "C’è una procedura specifica da seguire per le proteste formali. Personalmente non sono al corrente di nessun problema relativo all’arbitraggio della scherma. Si tratta di un processo che va portato avanti prima di giungere a una decisione". Adams ha fatto riferimento alla protesta della Federscherma, coadiuvata dal Coni, che ci fossero due arbitri asiatici per la finale con Cheung in pedana e l'ha definito "un concetto interessante".

