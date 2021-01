(ANSA) I carabinieri del Gruppo Aosta stanno conducendo accertamenti sul caso della presunta trasferta sulle nevi di Courmayeur di Cristiano Ronaldo e della sua fidanzata, Georgina Rodriguez.

Al di fuori dei casi consentiti (come ad esempio il possesso di una seconda casa) il viaggio in Valle d'Aosta, zona arancione, non sarebbe infatti consentito. Secondo quanto risulta da alcune immagini rimbalzate ieri sui social network e riprese da alcune testate giornalistiche, l'attaccante della Juventus e la sua fidanzata si sono concessi una breve vacanza tra martedì 26 e mercoledì 27.

CR7

Da corrieredellosport.it

cr7 georgina

Cristiano Ronaldo avrebbe trasgredito le regole anti-Covid per festeggiare il 27° compleanno di Georgina. L'attaccante bianconero non è stato convocato per la partita di Coppa Italia tra Juventus e Spal, vinta 4-0 dai bianconeri e ne avrebbe approfittato per varcare i confini regionali tra Piemonte e Val D'Aosta (entrambe zone arancioni) per trascorrere una due giorni sulla neve nella zona della Val Veny, a ovest di Courmayeur.

Secondo le indiscrezioni, CR7 e Georgina avrebbero soggiornato in un albergo ufficialmente chiuso e avrebbero anche fatto un giro in motoslitta. I due non sarebbero stati multati, almeno per adesso. A “tradirli” sarebbe stato un video pubblicato sul web e subito ritirato dall’autore. Lo scorso anno era stata solo Georgina, in compagnia dei figli, a fare una breve vacanza a Courmayeur.

