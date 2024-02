3 feb 2024 18:20

MA CHE È ’STA CAFONATA? LA PRESENTAZIONE AL COLO COLO DI ARTURO VIDAL E’ UNA VIA DI MEZZO TRA "IL BOSS DELLE CERIMONIE" IN SALSA ANDINA E UNA CARNEVALATA: L’EX CENTROCAMPISTA DELlA JUVE ARRIVA IN ELICOTTERO (COME IL PRIMO MILAN DI BERLUSCONI MA PURE COME RENATO PORTALUPPI A TRIGORIA) ALLO STADIO DI SANTIAGO DEL CILE E SI MUOVE A CAVALLO VESTITO DA "RE ARTÙ". AD ACCOGLIERLO 35 MILA TIFOSI. MA IN CILE NON LAVORANO? – VIDEO