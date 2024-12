7 dic 2024 12:50

MA CHE SE MAGNAMO NEI RISTORANTI GIAPPONESI? SENTITE IL PORTIERE NIPPONICO DEL PARMA ZION SUZUKI: "I MIEI COMPAGNI INSISTONO PER PORTARMI A PROVARE IL SUSHI, MA NON ME LA SENTO. NON MI FIDO. IN GIAPPONE SO CHE È DI QUALITÀ, QUI TEMO SORPRESE" – IN INGHILTERRA RODRIGO BENTANCUR SALTERÀ 7 PARTITE DELLA PREMIER LEAGUE A CAUSA DELLE FRASI (CHE LA LEGA INGLESE HA RITENUTO OFFENSIVE) PRONUNCIATE NEI CONFRONTI DEL COREANO SON: “VUOI LA SUA MAGLIA? MA ANCHE QUELLA DEL CUGINO, TANTO SONO TUTTI UGUALI...”