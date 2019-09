MA CHI SEI, "CACINI"? NO, CIAVATTINI! "FINCHÉ VEDO FAZIO E JESUS IN A NON PERDO LA SPERANZA DI ARRIVARCI” - L'EX DIFENSORE DELLA PRIMAVERA GIALLOROSSA, ORA SVINCOLATO, HA ATTACCATO I DUE GIOCATORI. POI IL DIETROFRONT E LE SCUSE: "HO PARLATO DA TIFOSO, VOLEVO IRONIZZARE MA SONO STATO DI CATTIVO GUSTO…” - L'ATALANTINO DE ROON TROLLA LA ROMA SU TWITTER, iL CLUB GIALLOROSSO RISPONDE CON...GRETA!

Il difensore centrale classe ’98 fino a pochi mesi fa ha condiviso in alcune circostanze lo spogliatoio proprio con Fazio e Jesus, prima di trasferirsi prima alla Reggina, poi per un solo mese alla Pianese in Serie C, avventurata durata solamente un mese prima della risoluzione consensuale del contratto. Da svincolato e da tifoso della Roma si è lasciato andare alla critica dei due giocatori, prima del dietrofront e delle scuse arrivate sempre sui social:

"Volevo porgere le mie scuse a Federico Fazio e Juan Jesus, due professionisti dentro e fuori dal campo con cui ho anche avuto la fortuna di condividere lo spogliatoio – le parole di Ciavattini -. Ho agito istintivamente da tifoso per la delusione della sconfitta casalinga contro l’Atalanta facendo un post di cattivo gusto, volevo ironizzare e non ho dato peso alle conseguenze, purtroppo il social non ha espresso la mia ironia. Solo oggi, purtroppo, mi sono reso conto che anche se ironico sono stato di cattivo gusto. Mi scuso ancora con i calciatori e tutto l’ambiente. Forza Roma sempre”.

