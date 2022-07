7 lug 2022 12:07

MA DAVVERO PENSATE CHE UN AGONISTA ESTREMO COME NADAL SI TIRI INDIETRO PER IL PROBLEMA AGLI ADDOMINALI TANTO PIU’ ORA CHE E’ IN CORSA PER IL GRANDE SLAM? NADAL METTE IN ALLARME WIMBLEDON: "NON SO SE GIOCO LA SEMIFINALE CON KYRGIOS. FARÒ DEI TEST MA NON POSSO DARE UNA RISPOSTA CHIARA" – ALLO SPAGNOLO SONO STATI SOMMINISTRATI ANTINFIAMMATORI PER “RILASSARE UN PO' IL MUSCOLO"…