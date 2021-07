MA ALLA FINE DELLA PARTITA CARESSA E BERGOMI AVRANNO LIMONATO? – DURANTE I RIGORI, LA CORRISPONDENZA DI AMOROSI SENSI TRA I DUE TOCCA L’APICE DOPO CHE DONNARUMMA PARA IL RIGORE A SANCHO. CARESSA ESPLODE: “E IO TI DO UN BACIO, BEPPE, PERCHE’ L’HAI DETTO. MA CHI SEI? GIUCAS CASELLA SEI??” – LO “ZIO” AL TERMINE DELLA GARA: “ABBRACCIAMOCI FABIO”; “QUINDICI ANNI DOPO, MA CHI CE L'AVREBBE DETTO, BEPPE?...” – LA PIPI’ DI BERGOMI, L’ECLISSI DI SOLE E QUEL SEGNO DEL DESTINO - VIDEO

bergomi caressa

Giuseppe Bergomi e Fabio Caressa emozionatissimi per la vittoria del Campionato Europeo da parte dell'Italia. Al termine della Finale in casa dell'Inghilterra, i due commentatori di Sky Sport hanno pubblicato un video sui social network. Il primo a prendere la parola è stato l'ex difensore dell'Inter e della Nazionale, affermano: "Tra il primo ed il secondo tempo, mi era venuto in mente ciò che era successo contro l'Argentina nel 1990 ed ho detto:

'All'epoca, abbiamo segnato presto, ci hanno recuperato ed hanno vinto loro ai rigori; finirà così anche oggi, ma per l'Italia'. Abbiamo avuto la fortuna di commentare un Mondiale vinto (quello in Germania, nel 2006, n.d.r.) ed un Europeo... Che bello, abbracciamoci tutti!".

bergomi caressa

Fabio Caressa ha poi preso la parola ed ha detto: "...Anche noi siamo finiti così, abbracciati, dopo vent'anni. Quindici anni dopo, ma chi ce l'avrebbe detto, Beppe?... Però, vi possiamo raccontare una cosa? Quando noi siamo usciti dalla prima telecronaca ed abbiamo fatto le prove, c'è stata un'eclissi di sole. Era destino. Era l'eclissi di sole del secolo. E voi sapete che gli antichi, a queste cose, ci credevano. Grazie, ragazzi. Grazie a voi che ci avete seguito da casa. E' stato bellissimo. Spero che sia stato bello anche per voi come per noi, perché per noi è stato davvero bellissimo....!", ha concluso il telecronista, tra le lacrime.

caressa bergomi BERGOMI E CARESSA bergomi caressa selfie foto mezzelani gmt090 caressa bergomi costacurta del piero sky calcio club BERGOMI CARESSA 3 CARESSA BERGOMI -2 CARESSA BERGOMI CARESSA BERGOMI - 1 bergomi caressa la coppia del gol foto mezzelani gmt per abatantuono bergomi guarda caressa come i vecchi guardano i cantieri BERGOMI E CARESSA