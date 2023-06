3 giu 2023 15:04

MA IL MORALIZZATORE XAVI, CHE ATTACCA MOURINHO PER IL SUO ATTEGGIAMENTO CON L'ARBITRO TAYLOR, E’ LO STESSO CUSTODE DEL FAIR PLAY E DELL’ETICA SPORTIVA CHE PER UN RIGORE NEGATO CONTRO L’INTER DISSE: “AVETE PAGATO L’ARBITRO?” AGGIUNGENDO: “SONO INDIGNATO, È UN'INGIUSTIZIA E NON HA SENSO” – IL PEZZO DI DAGOSPIA DEL 5 OTTOBRE 2022+ IL VIDEO IN CUI XAVI DICE ALL'ARBITRO: "FOTTITI, FIGLIO DI PUTTANA..."