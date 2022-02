"A NEW YORK IN UN CLUB SADOMASO. UN RAGAZZO MI CHIESE: POSSO LECCARLE LA SUOLA DEGLI STIVALI?" – I BOMBASTICI RICORDI DI LAURA LAURENZI, "LA PIU’ BELLA" DI "REPUBBLICA": "NON TUTTI GLI ARGENTINI AMAVANO MARADONA: AL MATRIMONIO LA SUA AUTO FU BERSAGLIATA DA CALCI E SPUTI. DIEGO DICEVA: "IO SONO SINGLE, È MIA MOGLIE CHE SI SPOSA" - ANITA EKBERG PARLAVA DI FELLINI COME DI UN PREDATORE SESSUALE. LEGGENDARIA LA SUA MASSIMA: "IO NON È INTERESSATA A POMPETTO” – LE PRESE IN GIRO DI MONTANELLI A SCALFARI, LA DOPPIA VITA DI INDRO, SULL’AUTO DI MORO, IL DIALOGO CON ALFREDINO NEL POZZO, SILVANA PAMPANINI ANCORA VERGINE, L'ATTRAZIONE FISICA TRA MEGHAN E HARRY ("MA E' LEI CHE COMANDA") E L’AMORE "TOTALIZZANTE" CON ENZO BETTIZA…