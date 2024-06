MA NON ERA MEGLIO GIOCARE GLI EUROPEI? IL NORVEGESE HAALAND E’ STATO FERMATO IN UN LOCALE DI MARBELLA DALLA POLIZIA SPAGNOLA - AL CALCIATORE DEL CITY, BLOCCATO NELL'AMBITO DI UNA RETATA VOLTA A CONTRASTARE IL NARCOTRAFFICO, SONO STATI CHIESTI I DOCUMENTI E POI È STATO LASCIATO ANDARE – UN CITTADINO BRITANNICO PRESENTE SUL POSTO AVREBBE SCHERZATO SULL'IRRUZIONE DEGLI AGENTI NEL LOCALE: “CHI AVREBBE MAI DETTO CHE LA POLIZIA SPAGNOLA FOSSE COSÌ FAN DI ERLING HAALAND?” - VIDEO

https://www.thesun.co.uk/sport/28543724/manchester-city-erling-haaland-marbella-beach-club/

Da corriere.it

erling haaland

Era meglio giocare gli Europei. Curiosa disavventura per Erling Haaland il calciatore norvegese del Manchester City in questo momento in vacanza a Marbella in Spagna località dell'Andalusia in cui possiede una villa.

Il giocatore norvegese è infatti stato fermato questa notte dalla polizia spagnola nel corso di una retata all'interno del club «Playa Padre», uno dei locali più celebri situati sulla spiaggia del Cable. Su spinta delle autorità infatti decine di agenti hanno fermato tutte le centinaia di persone presenti chiedendo i documenti ed in alcuni casi procedendo a perquisizioni.

HAALAND POLIZIA SPAGNOLA

L'operazione è avvenuta nell'ambito del cosiddetto «Piano Marbella» ovvero il tentativo di contrastare il narcotraffico nella città andalusa dopo che negli ultimi mesi una serie di sparatorie in città tra gang di narcotrafficanti hanno prodotto un forte allarme sociale.

Secondo alcune testimonianze cittadino britannico presente sul posto avrebbe scherzato sull'irruzione della polizia nel locale: «Chi avrebbe mai detto che la polizia spagnola fosse così fan di Erling Haaland». Al calciatore del City sono stati comunque chiesti i documenti prima di essere lasciato andare.

haaland haaland 33