MA NON E’ CHE MORATTI VUOLE RIPRENDERSI L’INTER? – DIETRO "LA CORDATA DEI VIP" (DA COTTARELLI A BONOLIS, DA VALENTINO ROSSI A FIORELLO) CHE VORREBBE RIPORTARE IN AUGE IL PROGETTO "INTERSPAC", PER AFFIANCARE COME SOCI DI MINORANZA GLI ZHANG, C’È ANCHE L’EX PATRON? L'ASSIST DELL’EX PRESIDENTE RAI ZACCARIA ("CI PIACEREBBE AVERE CON NOI TRONCHETTI E MORATTI") VIENE RACCOLTO DAL PRESIDENTE DEL TRIPLETE: “UN'OPERAZIONE COMPLICATA MA ROMANTICA. SONO INTERISTA, QUINDI…”

Franco Vanni per "la Repubblica"

Torna il sogno di portare i tifosi nel capitale dell' Inter. Le trattative per la cessione del club hanno riacceso le braci del progetto Interspac, società costituita nel 2016 da un gruppo di interisti guidati da Carlo Cottarelli, ex commissario per la spending review. Con lui, 15 soci di comprovata fede nerazzurra. L' obiettivo iniziale di Interspac, dopo l' annunciata uscita di scena di Tohir, era raccogliere quote fra i tifosi per affiancare come soci di minoranza gli Zhang. Non se ne fece nulla.

Oggi, mentre il fondo BC Partners spulcia i conti per decidere se e quanto investire, i telefoni sono tornati a suonare. Risultato: fra una settimana, massimo dieci giorni, il cda di Interspac si riunirà di nuovo. Cottarelli, interpellato, si cela dietro un britannico e laconico "no comment".

Roberto Zaccaria, professore universitario ed ex presidente Rai, dice qualcosa in più: «Il tempo stringe e non abbiamo l' illusione di trovare soldi a sufficienza per rilevare il club. Vogliamo fare la nostra parte, avviando un progetto di fund raising per aiutare l' Inter a continuare a essere grande. Coinvolgeremo interisti celebri, da Valentino Rossi all' architetto Stefano Boeri, da Roberto Vecchioni a Paolo Bonolis, fino a Fabio Fognini e Fiorello.

Poi apriremo una sottoscrizione ampia fra i tifosi, come succede al Real Madrid o al Bayern Monaco. Ovviamente, saremmo felicissimi se con noi ci fossero Marco Tronchetti Provera e Massimo Moratti». Il presidente nerazzurro del Triplete non si tira indietro: «Mi sembra un' operazione complicata ma romantica. Sono interista, quindi molto volentieri ascolterò quello che Interspac avrà da dirmi », dice.

Dopo il cda i cavalieri bianchi, dai cuori nerazzurri, presenteranno un progetto all' attuale dirigenza, di modo che sia sul tavolo al momento della transizione. Non vogliono ripetere l' errore di cinque anni fa: quando Zhang subentrò a Tohir, lo spazio per nuovi piccoli soci non era previsto. Ma quanto tempo hanno i tifosi per studiare la loro proposta? Suning tratta con BC Partners grazie a un' esclusiva temporanea. Non esiste una data imperativa oltre cui gli Zhang potranno consentire ad altri fondi di avviare due diligence: non essendo l' Inter quotata (lo sono solo i due bond in essere, uno alla borsa di Vienna e l' altro a Lussemburgo), non ci sono obblighi.

Per intendersi: se e quando riceverà la proposta di BC, Zhang potrà prendersi tempo per pensarci. Sempre che la cassa lo consenta. Entro il 16 febbraio, il club dovrà pagare gli stipendi dei calciatori di luglio e agosto scorsi, per evitare penalità in classifica. Ma la prima scadenza importante per il calcio italiano è oggi: l' assemblea della Lega di Serie A dovrà rinnovare i propri organi direttivi. In Consiglio l' Inter è rappresentata sia da Beppe Marotta sia da Alessandro Antonello, che probabilmente non si ricandiderà. Antonello potrebbe concorrere invece per un posto nel board della media company che nascerà dalla collaborazione fra Serie A e fondi d' investimento.

