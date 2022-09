MA PERCHE’ NESSUNO VUOLE CR7? – ZAZZARONI RIVELA CHE RONALDO SI ERA OFFERTO QUASI GRATIS (6 MILIONI DI STIPENDIO PIÙ 6 DI BONUS LEGATI ALLA VITTORIA DELLA CHAMPIONS) AL BAYERN CHE HA PERSO I 238 GOL IN 253 PARTITE DI LEWANDOSKI – "MI SAREBBE PIACIUTO VEDERE IL PORTOGHESE CON IL BAYERN: SONO TRA I POCHI ANCORA CONVINTI CHE CRISTIANO NON SIA FINITO…”

Estratto dell’articolo di Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport

cristiano ronaldo 6

(...) Per quasi tutta la partita Caressa e Bergomi hanno sottolineato la forza del Bayern, secondo me esagerando: soltanto la lentezza dell’Inter, alla fine fischiata dal suo pubblico, ha esaltato la velocità di manovra dei bavaresi. Il Bayern oggi è un’ottima squadra che ha perso i 238 gol in 253 partite di Lewandoski (tripletta anche ieri sera) e ha provato a risolverla con Mané, che possiede tanta tecnica ma non ha la stessa produzione del polacco. Confesso che mi sarebbe piaciuto vedere Ronaldo in questo Bayern, dal momento che si era offerto quasi gratis, visti gli standard (6 milioni di stipendio più 6 di bonus legati alla vittoria della Champions): sono tra i pochi ancora convinti che Cristiano non sia finito.

