MA IL PULLMAN DI TROIE ALLA FINE DOVE L'HA PARCHEGGIATO? BERLUSCONI PORTA A CENA IL SUO MONZA DOPO LA VITTORIA CON LA JUVE - A NATALE IL CAV AVEVA FATTO UNA “PROMESSA” AI SUOI GIOCATORI: “SE VINCETE CON MILAN O JUVE VI FACCIO ARRIVARE NELLO SPOGLIATOIO UN PULLMAN DI TROIE” – LA BATTUTONA DI SILVIO: “MI HANNO GIÀ CHIAMATO IN 100, MI CHIEDONO DI MANTENERE L’IMPEGNO...” (OGNI PROMESSA E’ DEBITO!) - VIDEO

(ANSA) Silvio Berlusconi a cena con il suo Monza, nella serata di ieri, a Villa Gernetto. Il presidente dei biancorossi ha voluto incontrare la squadra, a pochi giorni dal successo per 0-2 in casa della Juventus, per complimentarsi con i suoi per le prestazioni e il gioco espresso nelle ultime settimane. Il Monza, attualmente undicesimo in classifica, scenderà in campo nel posticipo di lunedì sera allo U-Power stadium contro la Sampdoria alle 20.45 (ANSA).

Da gazzetta.it

Silvio Berlusconi ha sempre amato le battute. Così, durante la cena di Natale con i giocatori del suo Monza, aveva fatto una “promessa”, sopra le righe ma tutto sommato profetica: "Adesso avete le partite contro Inter, Juventus e Milan, se vincete con una di queste grandi squadre vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di tr...".

La promessa ha portato bene al Monza, visto che dopo il pareggio con l'Inter in extremis è arrivata anche la vittoria di oggi allo Stadium. E Berlusconi, parole riportate da Repubblica, ha replicato alla battuta: “Mi hanno già chiamato in 100, mi chiedono di mantenere l’impegno...”

