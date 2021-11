19 nov 2021 13:50

MA QUANTO E' SFIGATO BERRETTINI? - DOPO AVER SALTATO OLIMPIADI E ATP FINALS DI TORINO PER INFORTUNIO, IL NUMERO UNO DEL TENNIS ITALIANO RINUNCIA ANCHE ALLA COPPA DAVIS PER IL GUAIO AGLI ADDOMINALI: "È INUTILE DIRVI QUANTO PER ME QUESTI ULTIMI GIORNI SIANO STATI DOLOROSI E DELUDENTI, TRA TUTTI GLI SCENARI POSSIBILI QUESTO SICURAMENTE È QUELLO PIÙ DIFFICILE DA DIGERIRE..."