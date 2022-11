16 nov 2022 09:47

MA C’È UNA COSA CHE FUNZIONA IN QATAR? NON SOLO LE POLEMICHE PER I DIRITTI UMANI CALPESTATI E I MIGRANTI USATI COME SCHIAVI D’EGITTO PER COSTRUIRE GLI STADI, I TIFOSI CHE ARRIVERANNO NEL PAESE DEL GOLFO SONO FURIBONDI ANCHE PER GLI ALLOGGI NEI VILLAGGI TENDA. SI TRATTA DI STANZE SPOGLIE IN FILE DI TENDA DI PLASTICA… - VIDEO