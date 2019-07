MA E’ HAZARD O IL MAGO PANCIONE? NEANCHE IL TEMPO DI ARRIVARE A MADRID CHE L’ACQUISTO PIU’ CARO NELLA STORIA DEL CLUB GIA’ ESIBISCE UNA PANZA DA COMMENDATORE – I TIFOSI PREOCCUPATI: “HA PRESO TROPPI CHILI”- INTANTO DALLA CASA BLANCA E’ PRONTA UNA MAXI OFFERTA PER NEYMAR, 90 MILIONI PIÙ BALE (CHE ZIDANE NON VUOLE PIU’ VEDERE) – IL PSG NON VUOLE CEDERE IL BRASILIANO AL BARCELLONA...

Da repubblica.it

Potrebbe sbloccarsi la trattativa Neymar. Il brasiliano, da tempo a ferri corti col Psg e voglioso di tornare in Spagna al Barcellona, potrebbe invece accasarsi al Real Madrid. Il club parigino, infatti, sarebbe attratto dalla maxi-offerta delle Merengues che prevede 90 milioni più la contropartita tecnica di Gareth Bale, ai margini della squadra guidata da Zinedine Zidane.

Complicato il ritorno al Barcellona

neymar si difende dalle accuse di stupro 1

Stando a quanto rivela il Mundo Deportivo l'offerta sarebbe stata presentata un paio di settimane fa all'intermediario israeliano Pini Zahavi, incaricato di vagliare le opzioni di mercato per il giocatore brasiliano. Sempre secondo il quotidiano catalano, Neymar preferirebbe tornare al Barcellona conoscendo già il club, la città e i 'senatori' della squadra, a cominciare da Leo Messi. Ma il fuoriclasse verdeoro è stato offerto anche al Real Madrid e il club di Florentino Perez in precedenza avrebbe presentato anche un'altra offerta con una doppia opzione: oltre ai soldi, uno tra Bale e James Rodriguez, il colombiano nel mirino sia del Napoli sia dell'Atletico Madrid. Su Neymar, tuttavia, non ci sono solo le big spagnole. Il nome del brasiliano è accostato anche alla Juventus, al Bayern Monaco e al Manchester United.

HAZARD

REAL, TIFOSI PREOCCUPATI PER HAZARD

Salvatore Riggio per corriere.it

Sarà l’aria di Madrid o sarà stata la felicità per la firma con il club più blasonato del mondo, ma sta di fatto che Eden Hazard è apparso alquanto ingrassato. La sua foto con la camiseta Blanca e il numero 50 sta facendo il giro del mondo, attraversando il web, una sorta di corsia ad alta velocità, che non perdona mai nessuno.

zidane baleari

«Vai a Madrid e poi ingrassi», è uno dei commenti più gettonati sui social per chi si è accorto di questo mutamento di forma del talento belga, arrivato dal Chelsea per circa 100 milioni di euro (+20 di bonus). Così se qualcuno si aspettava un debutto, nell’Icc contro il Bayern Monaco, fuoco e fiamme, si è invece dovuto ricredere nel constatare la forma tonda di un giocatore stimato, amato e atteso diverso tempo.

gareth bale zinedine zidane

«Colpa della maglietta bianca. Con una nera nessuno se ne sarebbe accorto», l’ironia beffarda di un altro tifoso. Zinedine Zidane non appare preoccupato, forse troppo preso dai diverbi con Gareth Bale, messo alla porta in maniera molto decisa. Ma c’è chi scommette che il tecnico francese, sempre attento alla condizione fisica dei suoi giocatori, metterà sotto torchio Hazard, chiamato a perdere i chili (magari non 50, come il numero della maglia nell’ultima amichevole giocata) e a rimettersi in forma per strabiliare l’esigente pubblico del Santiago Bernabeu. Che potrebbe non perdonargli niente quando inizierà la nuova stagione.

