MA E’ POSSIBILE CHE NON CI SIA NESSUNA SQUADRA ITALIANA DISPOSTA A PRENDERE IL “NINJA”? - DOPO ICARDI, ANCHE NAINGGOLAN LASCIA IL RITIRO DELL'INTER - RADJA E’ FUORI DAL PROGETTO TECNICO DI CONTE, ANDRA’ CON I NERAZZURRI IN CINA MA NON GIOCHERA’ LE AMICHEVOLI – SUL FUTURO DEL CENTROCAMPISTA BELGA RESTA APERTA IPOTESI CINA…

Da ansa.it

Nainggolan

Dopo Mauro Icardi, anche Radja Nainggolan lascia il ritiro dell'Inter in Svizzera per fare ritorno a Milano. Il centrocampista belga, fuori dal progetto di Conte, in mattinata ha svolto un allenamento personalizzato prima di lasciare Lugano, dove i nerazzurri alle 17,30 sfideranno i padroni di casa nella prima amichevole stagionale.

Non è ancora stato reso noto, tuttavia, se l'ex Roma prenderà parte o meno alla tournée della squadra nerazzurra in Asia, al via da martedì.

NAINGGOLAN

Da gazzetta.it

(…) Non ci sono problemi fisici o distanza fra le sue prestazioni e quelle dei compagni: per il Ninja è solo l’applicazione delle decisioni prese prima che cominciasse il raduno. Per Conte e Marotta, e quindi anche per Zhang e per l’Inter tutta, anche lui è “fuori dal progetto”.

nainggolan 19

Ieri ha fatto il risveglio muscolare con i compagni, poi non è stato inserito fra i convocati per la gara col Lugano. A quel punto era libero, il suo ritiro svizzero era finito, ed è tornato a casa. A Singapore e in Cina andrà: anche lì non giocherà le amichevoli, ma si allenerà con i compagni e di volta in volta si deciderà quale parte dell’allenamento farà.

NAINGGOLAN e claudia lai LADY NAINGGOLAN claudia lai nainggolan meme nainggolan inter nainggolan inter NAINGGOLAN e claudia lai