Livia Taglioli per www.gazzetta.it

"Egoista e irresponsabile. E' una situazione quasi irreparabile, e adesso deve lavorare molto, perché così perdi la fiducia dei tuoi compagni": così l'ex giocatore ed ex nazionale statunitense Landon Donovan aveva commentato il recente episodio di cui si è reso protagonista McKennie in nazionale, violando i protocolli COVID-19 della squadra.

Intanto la ESPN ha riferito che McKennie avrebbe trascorso una notte fuori dalla bolla dell'hotel della squadra a Nashville, nel Tennessee, e ha anche portato una persona non autorizzata in hotel. Il c.t. degli Stati Uniti Gregg Berhalter, alla vigilia della gara di qualificazione ai Mondiali contro l'Honduras, è tornato sull'argomento McKennie ma ha rifiutato di dettagliare le violazioni del centrocampista della Juventus.

"La squadra viene assolutamente prima di tutto, abbiamo preso una decisione pensando al lavoro che stiamo facendo a lungo termine e non è stata una decisione facile - ha detto Berhalter -. Fidatevi di me, innumerevoli allenatori si trovano di fronte a decisioni in cui devono eliminare giocatori di talento dalla formazione per un motivo o per l'altro. Ma lo abbiamo fatto per quello che pensiamo sia il bene del gruppo e il bene della squadra".

Il c.t. degli Stati Uniti, comunque, non ha chiuso le porte della squadra a un ritorno di McKennie: "Non lo escludo per il futuro. Le persone commettono errori. Weston si è scusato con il gruppo. Si è scusato con me e sono cose che accadono. Credo che il messaggio più importante che stiamo trasmettendo è che siamo qui in campo per sette giorni e sappiamo che l'intensità è incredibile. Sono tre finali in sette giorni e abbiamo bisogno della concentrazione di tutti su ciò che stiamo cercando di realizzare", ha spiegato ancora Berhalter.

"Io e Weston abbiamo parlato a lungo, lui è un ragazzo a cui tengo profondamente. È una parte importante della squadra. E sono sicuro che quando farà bene tornerà", ha concluso il ct americano.

