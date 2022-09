LA MACUMBA DI POGBA - IL CENTROCAMPISTA FRANCESE AVREBBE AMMESSO DI ESSERSI RIVOLTO A UNO STREGONE, MA PER PROTEGGERSI DAGLI INFORTUNI, NON PER LANCIARE UNA MALEDIZIONE SU MBAPPÉ - NEL FRATTEMPO EMERGONO ALTRI DETTAGLI SUL FRATELLO: IL PRESIDENTE DEL TOURS HA RIVELATO CHE NEL 2018 GLI FU PROPOSTO DI TESSERARE MATHIAS POGBA, CON LO STIPENDIO PAGATO DA PAUL - IL CLUB, ALLORA IN TERZA DIVISIONE, ACCETTÒ E SOTTOSCRISSE UN CONTRATTO DA 80MILA EURO, CHE PERÒ...

PAUL POGBA

1. IL MARABÙ RIMBORSI POGBA

Antonio Barillà per “La Stampa”

Sulla faida della famiglia Pogba, tra ricatti e minacce, c'è poco da scherzare, ma fin dall'inizio il richiamo allo stregone ha dato un tocco di stravagante levità. Accusato dal fratello Mathias d'aver commissionato un malocchio al connazionale Mbappé, il campione della Juventus avrebbe ammesso d'essersi rivolto a un "marabù" ma solo per essere protetto lui dagli infortuni.

paul mathias florentin pogba

Senza ombre, dunque, di maledizioni verso terzi. Ovunque stia la verità, il mandato è miseramente fallito: poiché Mbappé sta meravigliosamente e ha pure strappato un triennale da 150 milioni al Psg, mentre Paul è ko da luglio e di rientro in campo ancora non si parla, l'unica speranza è che il sortilegio preveda la formula "Soddisfatti o rimborsati".

2. IL PRESIDENTE DELLA SQUADRA FRANCESE RIVELA A 'LE FIGARO': "CI FU PROPOSTO DI PRENDERE MATHIAS, LO STIPENDIO L’AVREBBE PAGATO PAUL. MAI VISTO NULLA"

Da www.gazzetta.it

mathias pogba al tours

Fratelli contro oggi, ma molto legati fino a ieri. La guerra in atto tra i Pogba sorprende, anche alla luce di aneddoti che dalla Francia emergono su una famiglia che si è sempre messa in scena come compatta e solidale. Solo a marzo, per esempio, Paul aveva presenziato un evento per il lancio della società di Mathias, accusato ormai dal centrocampista di estorsione milionaria. In controtendenza con il 'sistema Pogba', come descritto dal presidente del Tours, Jean-Marc Ettori, dove Mathias giocò nel 2018-19.

mathias pogba al tours

SOLDI

"Quest’affare – spiega Ettori al quotidiano Le Figaro – non mi sorprende. All’epoca ci fu proposto di prendere Mathias, ma all’inizio rifiutammo. Poi però il clan Pogba ci fece una controproposta. Ci dissero che lo stipendio a Mathias l’avrebbe pagato Paul. E in più Paul sarebbe venuto a giocare un’amichevole e a vedere un paio di volte il fratello a Tours".

Il club, allora in terza divisione, accettò e sottoscrisse un contratto da 80mila euro, che però "non sono mai stati versati" secondo Ettori, che ha rinunciato a un processo in Svizzera, perché troppo oneroso per la società. Per il presidente, a coordinare tutto sarebbe stata la madre Yeo Moriba, oggi legalmente schierata con Paul in questa faida che mette a rischio il posto del bianconero in nazionale.

