MAI DIRE MARIO: BALOTELLI TORNA IN SERIE A? - IL TORINO STAREBBE PENSANDO A "SUPERMARIO" PER SOSTITUIRE DUVAN ZAPATA, CHE HA RIPORTATO UNA TRIPLA LESIONE AL GINOCCHIO CHE LO TERRÀ LONTANO DAI CAMPI PER ALMENO 7 MESI - LE ALTRE OPZIONI TRA GLI SVINCOLATI SONO L'EX BAYERN E PSG CHOUPO MOTING (MA POTREBBE CHIEDERE UN INGAGGIO TROPPO ALTO PER I PARAMETRI DEI GRANATA), BEN YEDDER (ARRESTATO PER VIOLENZA SESSUALE, DI RECENTE HA AMMESSO DI AVERE PROBLEMI DI DIPENDENZA DALL'ALCOL) E ISAAC SUCCESS, CHE CON L'UDINESE HA SEGNATO 6 GOL IN TRE ANNI…

INFORTUNIO DUVAN ZAPATA - FOTO LAPRESSE

Estratto dell'articolo di Andrea Ajello per www.goal.com

Grave perdita per il Torino e il suo allenatore, Paolo Vanoli, che dovrà fare a meno di Duvan Zapata per l'intera stagione. L'attaccante colombiano ha riportato una tripla lesione al ginocchio. […] Mancano ancora quasi tre mesi all'apertura del mercato di gennaio; ecco perché non è da escludere che la dirigenza granata decida di anticipare guardando cosa offre il mercato degli svincolati. […]

MARIO BALOTELLI

MARIO BALOTELLI

Il nome più altisonante e che come sempre divide molto. Balotelli è senza squadra dopo aver lasciato l'Adana Demirspor. Nell'ultima stagione in Turchia ha dovuto convivere con diversi problemi fisici, in primis un infortunio al ginocchio che ha richiesto anche l'operazione. Ha segnato sette goal in sedici presenze.

eric maxim choupo moting

Sarebbe un clamoroso ritorno in Italia dopo aver giocato nel 2020/2021 con il Monza in Serie B. Balotelli aspetta una chiamata dalla Serie A.

CHOUPO MOTING

Compirà a marzo 36 anni ed è rimasto senza contratto dopo le tante stagioni passate al Bayern Monaco. […] Un profilo internazionale, di grande esperienza; da capire però eventualmente se ci sono le condizioni economiche per poter avviare una trattativa. […]

isaac success

ISAAC SUCCESS

Success è decisamente un profilo differente; più giovane (28 anni) ma con una carriera alle spalle non dello stesso livello. Tre anni in Serie A con la maglia dell'Udinese, […] Due reti nell'ultimo anno, numeri in linea con le stagioni precedenti.

WISSAM BEN YEDDER

Classe 1990, ha compiuto da poco 34 anni ed è reduce da ottime stagioni con il Monaco. […] l'Equipe ha raccontato in un'inchiesta di come l'attaccante avrebbe pagato una donna per non essere denunciato in seguito ad una presunta aggressione. […]

wissam ben yedder

NIENTE SOSTITUTO: LO SCENARIO

[…] Vanoli potrebbe puntare con forza su Che Adamas, già utilizzato con frequenza e autore di tre goal. E poi "rispolverare" Antonio Sanabria. […]

