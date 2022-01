MAI ‘NA “JOYA” - AGNELLI E ELKANN FURIOSI PER IL GESTO DI DYBALA DOPO IL GOL ALL’UDINESE - SECONDO "TUTTOSPORT" SOCIETÀ E PROPRIETÀ SONO DELUSE DALL’EGOISMO DELL’ARGENTINO, CHE HA ANTEPOSTO LA QUESTIONE PERSONALE DEL RINNOVO AL DELICATO MOMENTO DELLA SQUADRA DOPO LE PAROLE DI ARRIVABENE SULLA NECESSITÀ DI GUADAGNARSI LA MAGLIA - DYBALA AVEVA RICEVUTO RASSICURAZIONI DALLA SOCIETÀ E DALLO STESSO ALLEGRI…

Secondo quanto scrive Tuttosport, la Juventus non ha preso bene l’atteggiamento di Paulo Dybala, dopo il gol segnato contro l’Udinese. L’argentino non ha esultato, anzi, è tornato a centrocampo guardando minacciosamente la tribuna in cerca della dirigenza del club.

“La società e la proprietà sono rimaste delusissime dall’atteggiamento egoista del numero dieci e capitano bianconero che ha anteposto una questione personale al momento difficile della squadra, che di tutto ha bisogno tranne che di una polemica interna in questa fase di risalita, faticosa e complicata dalle circostanze. Se può esserci comprensione per chi è alle prese con la trattativa che può condizionare il suo futuro, non può essercene per un gesto così plateale, pubblico e destabilizzante per l’ambiente”.

Dopo le parole di Arrivabene sui rinnovi e sulla necessità di guadagnarsi la maglia, Dybala aveva ricevuto rassicurazioni dalla società e dallo stesso Allegri.

“Ecco perché lo strappo di sabato sera è stato un fulmine, magari non a cielo proprio sereno, ma certamente non così tempestoso”.