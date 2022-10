MAI ‘NA “JOYA” - LA ROMA PERDE DYBALA. IL MONDIALE DELL'ARGENTINO È APPESO A UN FILO - L'ATTACCANTE GIALLOROSSO, CHE SI ERA FERMATO CONTRO IL LECCE DOPO AVER SEGNATO UN RIGORE, È STATO SOTTOPOSTO A UNA RISONANZA MAGNETICA CHE HA EVIDENZIATO UNA LESIONE AL RETTO FEMORALE DELLA COSCIA SINISTRA. STARÀ FERMO CIRCA 5 SETTIMANE, POTREBBE TORNARE A VESTIRE LA MAGLIA GIALLOROSSA NEL 2023 MENTRE PER I MONDIALI…

Massimo Cecchini per gazzetta.it

Mondiale appeso a un filo, ma il filo c’è e per ora tiene. È quello che fa capire la Roma dopo che, in tarda mattinata, Paulo Dybala è stato sottoposto presso la clinica Villa Stuart a una risonanza magnetica al retto femorale della coscia sinistra, a cui si è infortunato domenica scorsa nella partita contro il Lecce.

L’entità della lesione non è stata comunicata ufficialmente, ma si ipotizza che sia intorno al secondo grado, visto che l’argentino, infortunatosi il 9 ottobre, starà fermo circa cinque settimane. Insomma, al c.t. Scaloni piacendo, farebbe in tempo ad andare al Mondiale, ma la situazione verrà monitorata giorno per giorno, e infatti la prossima settimana la Joya si sottoporrà a un altro esame strumentale.

In ogni caso, per Dybala è pronta una “road map” che gli consenta di andare in Qatar e l’ottimismo non manca, anche se pare assai difficile che possa giocare nell’ultima partita prima della sosta, cioè il Roma-Torino del 13 novembre.

Sul fronte giallorosso, perciò, è probabile l’appuntamento a gennaio, mentre il lavoro ora si focalizzerà per l’Argentina, visto che non è escluso neppure che si sottoponga ai fattori di crescita per guarire prima. In ogni caso, alla luce dei timori che c’erano, tutto sommato la sensazione è che potesse essere un guaio anche peggiore. Ma a dare le risposte definitive sarà il tempo, cioè modo in cui Dybala risponderà alle cure che ha già cominciato.