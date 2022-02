MAI PIU' QUINDICENNI AI GIOCHI? - IL PRESIDENTE DEL CIO THOMAS BACH E' RIMASTO "MOLTO TURBATO" DALLA VICENDA DI KAMILA VALIEVA, LA RUSSA PROTAGONISTA DEL PIU' CLAMOROSO CASO DI DOPING ALLE OLIMPIADI - "VEDERE COME E' STATA ACCOLTA DAL SUO PIU' STRETTO ENTOURAGE, CON UNA FREDDEZZA TREMENDA, E' STATO AGGHIACCIANTE" - ANCHE LA SECONDA CLASSIFICATA, SUA CONNAZIONALE, E' SCOPPIATA IN LACRIME: "ODIO QUESTO SPORT!..."

Il presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach, ha detto di essere stato “molto turbato” dalla prova della russa Kamila Valieva nella finale di pattinaggio libero, quando è caduta più volte ed è sembrata schiacciata dalla pressione dello scandalo del doping che l’ha travolta e della conquista dell’oro a tutti i costi.

«Ero molto turbato quando l’ho vista in tv», ha affermato Bach, secondo cui la pattinatrice quindicenne è stata trattata con «una tremenda freddezza» dagli allenatori dopo la disastrosa prova che l’ha vista finire quarta, ai piedi del podio.

«Vederla lottare sul ghiaccio, vedere come cerca di ricomporsi e finire il suo programma, puoi vedere in ogni movimento del linguaggio del corpo, puoi sentire che questo è stato un immenso stress mentale. Quando poi ho visto come è stata accolta dal suo più stretto entourage, con quella che sembrava essere una tremenda freddezza, è stato agghiacciante. Invece di darle conforto, invece di aiutarla, erano distanti. E se interpretavi il linguaggio del corpo, era anche peggio perché c’erano anche dei gesti sprezzanti».

Bach ha poi aggiunto che il Cio esaminerà le regole relative ai limiti di età per le competizioni per adulti, e anche se gli atleti minorenni dovrebbero subire le stesse sanzioni antidoping degli atleti senior. Ma ha aggiunto «questo richiede un attento studio».

Dopo gli errori nell’esercizio che l’ha fatta finire ai piedi del podio, la Valieva, in lacrime e sconvolta, è tornata nell’angolo in attesa dei voti e la sua allenatrice Eteri Tutberidze le ha chiesto ripetutamente «perché l’hai lasciato andare, perché? Dimmelo...», disinteressandosi completamente del suo stato emotivo. «È stato agghiacciante vedere come è stata accolta dall’entourage».

Bach ha detto di sperare che la Valieva «abbia il sostegno della sua famiglia, il sostegno dei suoi amici e il sostegno delle persone che l’aiutano in questa situazione estremamente difficile» e ha ribadito che il Cio aveva chiesto all’Agenzia mondiale antidoping (Wada) di indagare sugli allenatori e sui consulenti intorno a Valieva.

La medaglia d'oro ha detto di sentirsi vuota. La medaglia d'argento si è impegnata a non pattinare mai più. La favorita se ne è andata in lacrime senza dire una parola.

Dopo una delle serate più drammatiche nella storia del loro sport, per il trio russo di giovani stelle del pattinaggio artistico il futuro è incerto.

thomas bach cerimonia apertura pechino 2022

Con un caso di doping che le pende sulla testa, la detentrice del record mondiale Kamila Valieva dovrà affrontare una possibile sospensione e un’allenatrice che come prima risposta le ha rivolto solo critiche.

«Perché l'hai lasciato andare? Perché hai smesso di combattere?» ha chiesto Eteri Tutberidze – la severissima allenatrice che sarà indagata per il test antidroga fallito di Valieva - mentre parlava con la quindicenne dopo che la ragazza era caduta due volte ed era uscita dalla gara senza medaglia.

Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach si è detto turbato dall'intensa pressione sui giovani pattinatori, in particolare Valieva, e ha criticato i suoi allenatori senza nominare Tutberidze.

«Quando in seguito ho visto come è stata accolta dal suo entourage più vicino, con quella che sembrava essere una tremenda freddezza, è stato agghiacciante vederlo», ha detto in una conferenza stampa oggi. «Piuttosto che darle conforto, piuttosto che cercare di aiutarla, potresti sentire questa atmosfera agghiacciante, questa distanza».

Alcuni nel pattinaggio hanno spinto per alzare l'età minima per la partecipazione alle Olimpiadi da 15 a 17 o 18 anni. Quando Valieva si è classificata quarta e se ne è andata in lacrime, ha ricevuto un messaggio di sostegno dalla medaglia d'argento 2018 Evgenia Medvedeva.

«Sono così felice che questo inferno sia finito per te», ha scritto Medvedeva su Instagram. «Ti apprezzo davvero e ti amo e sono felice che tu possa rilassarti ora, tesoro. Mi congratulo con te per la fine delle Olimpiadi e spero che tu possa vivere con calma e respirare».

Sfortunatamente per Valieva, non riesce ancora a rilassarsi. Il test antidroga fallito che ha sconvolto la sua vita è ancora sospeso sopra la sua testa.

Sebbene le sia stato permesso di continuare a pattinare a Pechino dalla Corte Arbitrale dello Sport per evitare «danni irreparabili», quella sentenza è valida solo fino a quando non sarà risolta l'indagine completa sul suo test del 25 dicembre per la sostanza vietata trimetazidina. Il caso potrebbe richiedere mesi e comunque costare a Valieva e ai suoi compagni di squadra russi la medaglia d'oro che hanno vinto nell'evento a squadre della scorsa settimana.

Anche la seconda classificata Alexandra Trusova era disperata dopo che i suoi cinque salti quadrupli storici non si sono rivelati sufficienti per battere la compagna di squadra Anna Shcherbakova alla medaglia d'oro. «Odio questo sport», ha gridato a lato della pista. «Non andrò più sul ghiaccio».

Trusova ha detto che era contenta dello skate ma non del risultato, un’apparente critica al giudizio che che dato a Shcherbakova abbastanza punti extra per l'abilità artistica per mantenerla in vantaggio.

A fine gara si sentiva Trusova piangere dicendo che era l'unica senza una medaglia d'oro. Le russe hanno vinto l'evento a squadre usando Valieva due volte invece di permettere a Shcherbakova o Trusova di pattinare in uno dei programmi femminili. Quella vittoria potrebbe essere annullata a causa del caso di doping di Valieva.

Trusova in seguito ha detto che i suoi commenti sul non pattinare di nuovo erano stati «emotivi», il risultato della mancanza della sua famiglia e dei suoi cani, ma non parteciperà ai campionati del mondo del mese prossimo.

Delle tre adolescenti, Trusova ha avuto la relazione più litigiosa con Tutberidze. Ha cambiato brevemente allenatore, tornando al campo di Tutberidze nel maggio dello scorso anno. E la sua selezione musicale sembrava inviare un messaggio. Ha ballato il suo lungo programma su "Cruella" dalla colonna sonora del film.

Shcherbakova sembrava incerta su come reagire al dramma che si stava svolgendo intorno a lei e ha detto che si sentiva dispiaciuta per Valieva. «Continuo a non capire cosa sia successo. Da una parte mi sento felice, dall'altra sento questo vuoto dentro».

Shcherbakova è arrivata a Pechino come campionessa del mondo dal 2021, ma i punteggi da record di Valieva l'hanno trasformata in una perdente per le suoe compagne di squadra più giovani. Essere chiamata campione olimpico era "irreale", ha detto Shcherbakova. «Non mi sento come se stessero parlando di me».