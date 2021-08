11 ago 2021 18:20

MALATI DI PALLONE, SVEGLIA! OGGI TORNA IL GRANDE CALCIO! – ALLE 21 A BELFAST CHELSEA E VILLARREAL SI GIOCANO LA SUPERCOPPA EUROPEA, CHE POTRETE GUSTARVI IN STREAMING SU AMAZON PRIME (CON TELECRONACA DI SANDRO PICCININI) – IN ATTESA DELL’ARRIVO DI LUAKAKU, LA SFIDA SI CONCENTRERÀ SULLO SCONTRO TUCHEL-EMERY, ENTRAMBI CAMPIONI IN EUROPA DOPO ESSERE STATI CACCIATI A CALCI IN CULO DAL PSG…