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MALEDETTO CORONAVIRUS: CI TOGLIE ANCHE WIMBLEDON! ANNULLATO IL TORNEO PER LA PRIMA VOLTA DALLA FINE DELLA GUERRA - SFUMA LA POSSIBILITA' DI RISCATTO PER FEDERER CHE L'ANNO SCORSO PERSE UNA EPICA FINALE CONTRO DJOKOVIC - ATP E WTA HANNO ANNUNCIATO LO STOP DEI TORNEI DEL CIRCUITO FINO AL 13 LUGLIO...-
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IL CIRQUE DU SOLEIL RISCHIA IL CRAC DA CORONAVIRUS. COSTRETTA A CANCELLARE 44 SPETTACOLI, LA SOCIETÀ CIRCENSE, ORMAI PRIVA DI LIQUIDITÀ, DOVRÀ FARE FRONTE A PAGAMENTI PER 165 MILIONI DI DOLLARI. LA SETTIMANA SCORSA HA LICENZIATO 4.600 PERSONE - L’AVVENTUROSA VITA DEL SUO FONDATORE GUY LALIBERTÉ, DA ARTISTA DI STRADA A MILIARDARIO, CHE NEL 2009 HA SPESO 35 MILIONI DI DOLLARI PER UN VIAGGIO NELLO SPAZIO. L’ANNO SCORSO E’ STATO ARRESTATO
ANNUNCIA ANNUNCIA, QUALCOSA ARRIVERÀ (MA QUANDO?) - GUALTIERI ORA PARLA DEL ''DECRETO APRILE'', NUOVO ATTO IN CUI IL GOVERNO DOVREBBE GARANTIRE FINO A 500 MILIARDI PER L'ECONOMIA (FINORA STANZIATI SOLO 25) - ''QUALUNQUE LIQUIDITÀ DALL'EUROPA DOVRÀ ARRIVARE SENZA CONDIZIONI. LA BCE STA ACQUISTANDO CENTINAIA DI MILIARDI DI TITOLI DI STATO E FORNENDO LIQUIDITÀ PRESSOCHÉ ILLIMITATA, IL PATTO DI STABILITÀ È STATO SOSPESO, LE REGOLE SUGLI AIUTI DI STATO E QUELLE BANCARIE MODIFICATE. QUINDI L'EUROPA C'È. MA I CITTADINI GIUSTAMENTE SI ASPETTANO…''
RIVEDENDO IL DIVIDENDO - ANCHE INTESA SOSPENDE LA CEDOLA PER GLI AZIONISTI, COSÌ RAFFORZANDO IL PATRIMONIO. MESSINA, CHE HA STANZIATO UN MILIONE DEL PROPRIO BONUS A SOSTEGNO DI INIZIATIVE SANITARIE (QUELLO DEL 2019 A DIFFERENZA DI QUELLO FUTURO DI MUSTIER), RILANCIA L'OPS SU UBI BANCA: ''IN QUESTA FASE STRAORDINARIA ASSUME MAGGIORE VALENZA STRATEGICA E RAPPRESENTA PER UBI UNA PROSPETTIVA ANCOR PIÙ RILEVANTE''
VIRUS ACTION! - 2500 TURISTI CONTAGIATI DAL COVID-19 HANNO FATTO CAUSA ALLE AUTORITÀ TIROLESI E ALL’AUSTRIA PER LA GESTIONE DELL’EPIDEMIA A ISCHGL, LA STAZIONE SCIISTICA DIVENTATA UNO DEI PRINCIPALI FOCOLAI D’EUROPA – IL VILLAGGIO È RIMASTO APERTO PER SETTIMANE NONOSTANTE I CONTAGI PER NON METTERE A RISCHIO GLI AFFARI DEL TURISMO
UN MARZIANI A ROMA - DAL CONTROVERSO TRIBUTO DEL 2012 DI OLIVIERO RAINALDI A GIOVANNI PAOLO II ALLA STAZIONE TERMINI ALLE ‘FOGLIE DI PIETRA’ DI GIUSEPPE PENONE DAVANTI ALLO STORE DI CASA FENDI, VIAGGIO NELLA SCULTURA CAPITALE – E POI “GOAL” DI MARIO CEROLI A VIALE TIZIANO, LA GRANDE SPIRALE” DI ETTORE COLLA E L'ANELLO DI STACCIOLI ALLA GALLERIA NAZIONALE. "ROMA CAPITALE DEL MONDO REGGE LE REDINI DELL’ORBE ROTONDO…"
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
AL CUORE DELLA PANDEMIA – SECONDO GLI ULTIMI STUDI LE PERSONE IPERTESE O CON PROBLEMI CARDIOVASCOLARI SONO A MAGGIOR RISCHIO SE CONTRAGGONO IL COVID-19 - MA NON SOLO: QUESTO VIRUS PUÒ A SUA VOLTA CAUSARE UN DANNO MIOCARDICO CHE È EVIDENTE IN UN'ALTA PERCENTUALE DEI CASI DI INFEZIONE E SI PRESENTA O COME UN EVENTO ACUTO O COME…