MALEDETTO CORONAVIRUS: CI TOGLIE ANCHE WIMBLEDON! ANNULLATO IL TORNEO PER LA PRIMA VOLTA DALLA FINE DELLA GUERRA - SFUMA LA POSSIBILITA' DI RISCATTO PER FEDERER CHE L'ANNO SCORSO PERSE UNA EPICA FINALE CONTRO DJOKOVIC - ATP E WTA HANNO ANNUNCIATO LO STOP DEI TORNEI DEL CIRCUITO FINO AL 13 LUGLIO...

(ANSA) Mancava solo la conferma ufficiale, è arrivata: anche il torneo di Wimbledon è stato cancellato a causa dell'emergenza coronavirus. Per la prima volta dalla fine della seconda guerra mondiale, dunque, i Championships, in programma dal 29 giugno, quest'anno non si disputeranno. E' stato lo stesso All England Lawn Tennis Club ad annunciarlo, dopo aver riconosciuto che non esistevano soluzioni alternative per salvare al 134/a edizione del più famoso torneo di tennis al mondo.

