LA MALEDIZIONE DELL’ORO OLIMPICO – L’ITALIA COLLEZIONA ARGENTI E BRONZI MA FACCIAMO FATICA A SALIRE SUL GRADINO PIU' ALTO DEL PODIO (SOLO 2 ORI FINORA) – MAURO NESPOLI (ALLA TERZA MEDAGLIA OLIMPICA) BATTUTO DAL TURCO GAZOZ NELL’ARCO: “NON È UN ORO PERSO MA UN ARGENTO VINTO. NON E' FINITA, MONTANO HA INSEGNATO CHE...” – NINO PIZZOLATO DI BRONZO NEL SOLLEVAMENTO PESI

SOLLEVAMENTO PESI: PIZZOLATO È DI BRONZO

È medaglia di bronzo per Nino Pizzolato nel sollevamento pesi, categoria -81 kg. L'azzurro ha tentato al terzo tentativo dello slancio di alzare 210 kg. Non è andata. Oro al cinese Lyu, argento al dominicano Bonnat, poi l'azzurro.

Nino Pizzolato

NESPOLI

Da gazzetta.it

Mauro Nespoli è d’argento nella finale individuale dell'arco. A decidere è stata l’ultima manche di una tiratissima sfida con il turco Gazoz, che si è imposto 6-4. Nespoli si è presentato all’ultima manche sul 4-4, ma il turco ha piazzato due 10 e un 9, mentre l’azzurro due 8 e un 10. “Non è un oro perso ma un argento vinto” ha commentato Mauro Nespoli. “È solo l’inizio, Montano ha insegnato che si può andare ancora avanti tanto nella scherma, figuriamoci nel tiro con l’arco, non c’è limite. Guardo avanti fino al 2032”.

E’ la terza medaglia olimpica per Nespoli, già d’oro a squadre a Londra 2012 e argento a squadre a Pechino 2008. È la medaglia numero 23 della spedizione azzurra, la seconda per l’arco dopo il bronzo conquistato ieri da Lucilla Boari. E’ la quarta individuale dell’arco azzurro italiano ai Giochi: prima di Nespoli erano riusciti nell’impresa Giancarlo Ferrari (bronzo a Montreal 1976 e a Mosca 1980) e Marco Galiazzo (oro ad Atene 2004). Gli azzurri hanno conquistato anche 4 medaglie a squadre (1 oro, 2 argenti e un bronzo).

mauro nespoli 3

LA FINALE La giornata di Mauro Nespoli, alla prima medaglia olimpica individuale dopo l’oro a squadre di Londra 2012 e l’argento di Pechino 2008 - è arrivato al termine di una giornata perfetta. Agli ottavi ha eliminato 6-0 il brasiliano D’Almeida, poi un 6-4 sul tedesco Unruh e il 6-2 (29-27 28-30 28-27 29-28) in semifinale l’atleta di Taiwan Tang Chih in una gara sontuosa in cui ha messo a segno dieci 10 e dieci 9.

mauro nespoli