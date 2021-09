LA MALEDIZIONE DELLA SEMIFINALE DI CHAMPIONS – IL VERONA ESONERA DI FRANCESCO. DOPO AVER PORTATO LA ROMA AL PENULTIMO ATTO DI CHAMPIONS (MA SBAGLIO’ TATTICAMENTE NELLA PARTITA DI ANDATA A LIVERPOOL) “DI FRA” HA COLLEZIONATO 23 SCONFITTE NELLE ULTIME 33 PARTITE DI SERIE A E 3 ESONERI (SAMP, CAGLIARI, VERONA). BIASIN TWEET! A CAGLIARI SALTA ANCHE SEMPLICI…

Il #Verona esonera #DiFrancesco. Se cacci un tecnico dopo tre giornate è probabile che lui ci abbia capito poco, ma di sicuro il club non ci ha capito niente. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) September 14, 2021

Da gazzetta.it

Dopo tre k.o. di fila (Sassuolo, Inter, Bologna) il Verona di Maurizio Setti ha voluto dare una scossa a tutto l'ambiente. Il tecnico Eusebio Di Francesco è stato esonerato. Scelto anche il suo successore: è fatta per Igor Tudor.

Le esperienze più recenti di Di Francesco non sono state molto fortunate. Nella passata stagione e dopo aver collezionato solo tre vittorie in 23 giornate, era stato esonerato a febbraio scorso dalla panchina del Cagliari. In precedenza, nella stagione 2019 2020 con la sua Samp all’ultimo posto (3 punti in 7 giornate) aveva rescisso il contratto.

EX VICE PIRLO— Il 43enne Tudor ha iniziato la carriera nel 2009 come vice sulla panchina dell’Hajduk Spalato, la squadra dove aveva mosso anche i primi passi da giocatore. Nel 2012 diventa assistente del c.t. Stimac alla guida della nazionale croata, prima di prendere il posto di Krsticevic come tecnico dell’Hajduk. Passa poi dal Paok Salonicco, dai neopromossi del Karabükspor in Turchia, prima di accettare la chiamata del Galatasaray.

Nell’aprile 2018 è ingaggiato dall’Udinese, in sostituzione dell’esonerato Oddo, conquistando la salvezza. Non viene confermato, salvo poi venir richiamato a marzo 2019 al posto di Nicola. Dopo un brutto avvio viene esonerato a novembre 2019, tornando all’Hajduk. Nell’estate 2020 diventa vice di Pirlo alla Juve. La separazione coi bianconeri non è stata indolore: “La decisione della società è ingiusta. Andrea mi scelse, ma poi mi mise sullo stesso piano di Baronio” le parole di Tudor di qualche mese fa.

A CAGLIARI — A ballare è anche la panchina di Semplici a Cagliari. Il bilancio è negativo (1 pareggio in casa con lo Spezia e due sconfitte), la società si sta interrogando sul futuro.

