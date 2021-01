MAMBA ITALIANO - DAI CAMPETTI PARROCCHIALI DI RIETI ALL'OLIMPO DELLA NBA: UN LIBRO RICOSTRUISCE LA MERAVIGLIOSA E TRAGICA STORIA DI KOBE BRYANT – DALLE ACCUSE ESSERE UN FIGLIO DI PAPA’ E DI AVERE "TROPPO EGO" AI TRIONFI CON I LAKERS – IL CASO DI STUPRO (ARCHIVIATO), LA CRISI FAMILIARE CON VANESSA CHE NEL 2011 CHIEDE IL DIVORZIO PER TRADIMENTO E LO CACCIA DA CASA, LA BATTAGLIA LEGALE CONTRO SUA MADRE CHE PER QUASI MEZZO MILIONE DI DOLLARI DI ANTICIPO VENDE I SUOI CIMELI (PIÙ DI CENTO) - VIDEO

Emanuela Audisio per “la Repubblica”

Ognuno ha il suo Kobe. L' Italia ne ha molto. Kobe.

La meravigliosa, incredibile e tragica storia del Black Mamba di Simone Marcuzzi (Piemme) in uscita il 19 gennaio lo ricorda e anzi fa di più, suggerisce un altro finale a quell' ultimo volo di un anno fa.

Cosa ha avuto di diverso il gigante Kobe dagli altri? Intanto di essere cresciuto fuori dall' America, attorno al campetto di Cireglio, in provincia di Pistoia. Suo padre Joe "Jellybean" Bryant, 2 metri e 08, giocava a Pistoia in A2. La famiglia si trasferisce a Reggio Emilia, Joe passa in A1 e Kobe nella squadra giovanile. È già fissato con il basket.

Nel '91 quando Magic Johnson a 32 anni annuncia il ritiro a causa della sua sieropositività, Kobe si mette a piangere e non mangia per giorni. I Bryant tornano a Philadelphia, Kobe a 11 anni si esercita nei playground, ma alla sua prima partecipazione alla Sonny Hill League non segna nemmeno un punto. È diverso: ha modi garbati, non capisce lo slang, non viene dal ghetto. La scuola che frequenta, Lower Merion, è a maggioranza bianca e la sua squadra di basket, Aces, non vince un titolo dal 1943.

Kobe ragazzino è già un perfezionista: si allena fuori orario, ripete i tiri, le sfide continuano nel giardino di casa con papà Joe. Ma a 16 anni non c' è più gara: è Kobe il più forte.

Scrive, si interessa alla musica, alla quarta stagione porta Lower Merion al titolo. Niente college, vuole subito il grande palcoscenico, figurarsi gli altri: lo accusano di «troppo ego». E aggiungono: «Overrated». Sopravvalutato. Nel '96 annuncia il passaggio tra i professionisti. È il più giovane giocatore della storia a entrare nell' Nba.

A 18 anni Kobe va a Los Angeles dove il titolo manca del 1988 e dove c' è già l' ingombrante Shaquille O' Neal. La famiglia Bryant si trasferisce in una villa a Pacific Palisades, ma lui si rompe un polso giocando a Venice Beach. Nessuno la prende bene: «Esuberante e figlio di papà». Lega solo con il massaggiatore Gary Vitti che gli fascia caviglie e dita. Nel '98 nell' ultimo All Star Game di Michael Jordan, vince l' Est, ma Bryant non abbassa gli occhi, anzi chiede al campione suggerimenti sul tiro fade-away.

Come si permette? Kobe si stacca dalla famiglia, ai Lakers arriva Phil Jackson, ex coach di Jordan, 6 titoli con i Chicago Bulls. Con lui anche lo psicologo George Mumford, esperto di meditazione e Tex Winter, storico assistente del gioco offensivo. Kobe sbaglia scelte: il padre lo convince a comprare il 50% dell' Olimpia Milano, ma l' affare non va bene e ci rimette. Male anche nella musica (hip-hop): il singolo dove duetta con l' attrice Tyra Banks è imbarazzante. E a lui fischi (e fiaschi) non piacciono.

Durante le registrazioni incontra in studio Vanessa Laine, di origine messicane, quattro anni più giovane di lui. That' s ammore . Nel 2000 con la maglia numero 8 vince il titolo Nba che torna ai Lakers dopo 12 anni, ma Kobe si scontra con la madre contraria a Vanessa che non vuole firmare l' accordo prematrimoniale. Si sposa lo stesso, è rottura, i genitori rientrano a Philadelphia, ma è armonia in campo, Kobe vola sempre più a canestro.

Secondo e terzo titolo consecutivo, three-peat . Nasce Natalia Diamante, la prima figlia.

Nel 2003 l' accusa di stupro: lui è in Colorado per sottoporsi ad un' operazione al ginocchio, ha 23 anni, è appena diventato padre, pagherà (milioni) per far archiviare il caso. Non è un bel gesto, né una bella immagine. Coach Jackson se ne va, ma le sue parole restano: «Kobe è inallenabile, ne chiedo la cessione». Tornerà nel 2005 e troverà un Kobe cambiato, meno esibizionista: non più Showboat, ma Black Mamba, il serpente più velenoso del mondo.

Gianna Maria-Onore, Gigi, nasce il primo maggio 2006, dopo la crisi matrimoniale. Kobe cambia numero (24), c' è l' astro LeBron, sei anni più giovane, che si sta affermando.

Nel 2007 ai Lakers arriva Pau Gasol, Kobe gli parla in spagnolo e all' una di notte gli bussa alla porta: «Meglio rivedere alcune clip su come difendono i Celtics sui pick and roll». I particolari, appunto. Ormai è un uomo immarcabile, l' allenatore Doc Rivers si rassegna e avvisa: «Non preoccupatevi di cosa fa Bryant, fermate tutti gli altri».

Arriva il quinto titolo, cosa significa? « I just got one more than Shaq ».

Ne ho uno più di Shaq, ma uno meno di Jordan. Però le ginocchia di Kobe sono a pezzi, per scendere in campo serve una complicata procedura di risveglio articolare e muscolare.

Crisi anche in famiglia: Vanessa nel 2011 chiede il divorzio per tradimento, Kobe viene cacciato da casa. Un anno dopo, il 21 maggio 2012, la sua ultima partita dei playoff: « I' m not fading into shadows ». Non sto svanendo nell' ombra.

E infatti prepara i Giochi di Londra allenandosi alle 4.45 del mattino.

Kobe e Vanessa si riconciliano, ma lui a quasi 35 anni si rompe il tendine d' Achille della gamba sinistra. « If you see me in a fight with a bear, pray for the bear ». Se mi vedete lottare con un orso, pregate per l' orso. Tradotto: io vittima mai.

Kobe torna, ma prima avvia una battaglia legale contro sua madre Pamela che per quasi mezzo milione di dollari di anticipo ha venduto i suoi cimeli (più di cento). Quel contrasto non si chiuderà mai, Kobe si sente tradito, i contatti futuri saranno scarsi, anche Vanessa litiga con la madre Sofia che le farà causa per avere «18 anni di pagamenti arretrati come tata». La figlia sbotta: «Vuole solo estorcermi denaro ».

Nel 2013 è in Italia: nostro Kobe perché non resti? Il suo rientro in campionato dura appena 6 partite, si frattura il piatto tibiale del ginocchio sinistro. Nel 2014 con 32.292 punti sorpassa Jordan in classifica, nel 2015 si fa male alla spalla, nuova operazione chirurgica. Last Dance anche per lui.

Dear basketball è pubblicato il 30 novembre 2015 su «Player' s Tribune ». Caro basket, ti devo tutto, ma non ce la faccio più. «Troppo dolore, il mio fisico non regge». Il 13 aprile 2016 allo Staples, in quella che è casa sua, la cerimonia di addio con un successo su Utah.

Ora tutti danno la palla al ragazzo che non la passava mai. Nessuno vuol essere fuori da quella storia.

«Mamba out». Kobe esce per sempre dal campo: dopo 20 anni di Nba, 220 partite di playoff, oltre 30 mila tiri in gare ufficiali. Dear basketball , con la sua voce, nel 2018 vince l' Oscar come miglior cortometraggio. Kobe è andato oltre. Lui ringrazia moglie e bimbe in italiano: «Vi amo con tutto il cuore ».

Altre due figlie: Bianka Bella nel 2016 e Capri Kobe nel 2019. C' è sempre molta Italy nei nomi e nei pensieri. Ora è un papà che accompagna la sua erede tredicenne alla partita. Sì perché quando gli chiedono del suo successore, lui indica Gianna. «Ma è una donna» «E allora? ». Il 26 gennaio 2020 è con lei all' aeroporto John Wayne di Orange County per andare in elicottero alla Mamba Sports Academy. 40 minuti più tardi, alle 9.45, la nebbia sulle colline di Calabasas ingoia il passato (Kobe), il futuro (Gianna), e il presente (sette amici). E tutta quell' Italia che avrebbe voluto che Kobe non andasse mai via.

