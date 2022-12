11 dic 2022 12:10

MAMMA, CHE FESTA! – VIDEO: IL CENTROCAMPISTA MAROCCHINO BOUFAL SI LANCIA IN UN BALLO SFRENATO IN CAMPO CON LA MAMMA PER FESTEGGIARE LA PRIMA SEMIFINALE MONDIALE CONQUISTATA DA UNA SQUADRA AFRICANA – DOPO LA VITTORIA CON IL PORTOGALLO ANCHE IL PORTIERONE BOUNOU, CHE CON I SUOI MIRACOLI HA PORTATO IL MAROCCO IN SEMIFINALE, FA DIVERTIRE SUO FIGLIO SUL CAMPO DA GIOCO...