MAMMA MIA, QUANTO CI FA GODERE LA POLIZIA - MARCELL JACOBS E GIANMARCO TAMBERI APPARTENGONO AL GRUPPO SPORTIVO DELLE “FIAMME ORO” - LAMBERO GIANNINI, CAPO DELLA POLIZIA: “LE FIAMME ORO CHE CI HANNO GIÀ REGALATO TRE ORI, TRE ARGENTI E 10 BRONZI SONO UNA ASSOLUTA ECCELLENZA DEL PAESE E BEN RAPPRESENTANO L'IMPEGNO, LA DEDIZIONE, LO SPIRITO DI SACRIFICIO E LE CAPACITÀ DELLA POLIZIA DI STATO”

Complimenti alle Fiamme Oro per gli eccezionali risultati di oggi. Le medaglie d'oro di Jacobs e Tamberi, che si aggiungono alla medaglia d'oro vinta nel canottaggio dall'agente scelto Federica Cesarini con la collega della Guardia di Finanza Valentina Rodini, ci riempiono di orgoglio come italiani e come appartenenti alla Polizia. Le Fiamme Oro che ci hanno già regalato tre ori, tre argenti e 10 bronzi, anche in squadra con altri atleti delle Forze dell'Ordine, sono una assoluta eccellenza del Paese e ben rappresentano l'impegno, la dedizione, lo spirito di sacrificio e le capacità della Polizia di Stato.

In questo momento di esultanza il mio pensiero va a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato e delle Forze dell'Ordine che ogni giorno, con lo stesso impegno e la stessa dedizione lavorano al servizio del Paese, sul territorio, nelle strade, in gravosi servizi di ordine pubblico, spesso sottoposti ad attacchi tanto violenti quanto vili, che ne mettono a repentaglio l'incolumità.

In questo momento di gioia, non dimentichiamo il collega della Polizia Stradale Marino Terrazza , travolto e ucciso da un'auto in Sardegna, mentre prestava aiuto a una donna in difficoltà. A tutti loro, ai nostri atleti, alle donne e agli uomini delle Forze dell'Ordine che servono il Paese va tutta la nostra gratitudine.

Il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini

