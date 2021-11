IL MANCHESTER UNITED HA SCELTO L’UOMO RAGNICK - L’EX DIRETTORE TECNICO DELLE SQUADRE DEL GRUPPO RED BULL, ATTUALMENTE CON UN RUOLO NEL LOKOMOTIV MOSCA, GUIDERÀ LA SQUADRA FINO A GIUGNO E POI AVRÀ UN'OPZIONE PER ALTRI DUE ANNI COME CONSULENTE…

ralph ragnick manchester united

Da www.gazzetta.it

Dopo l'esonero di Solskjaer, il Manchester United ha scelto Carrick come guida ad interim, in attesa del nuovo allenatore. E dall'Inghilterra, più precisamente da The Athletic, arriva l'indiscrezione sulla scelta per la panchina: sarà Ralph Rangnick a prendere il comando, fino a fine stagione.

ralph ragnick

L'uomo che ha costruito il progetto Red Bull, e attualmente con un ruolo in società nel Lokomotiv Mosca, guiderà la squadra fino a giugno. Successivamente, avrà un'opzione per altri due anni come consulente. Per il momento, quindi, si guarda a breve termine con Rangnick, poi a giugno verrà scelto un nuovo tecnico per risollevare il progetto dei Red Devils.

ralph ragnick ralph ragnick ralph ragnick ralph ragnick