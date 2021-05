4 mag 2021 16:34

MANCHESTER UNITED SOTTO RICATTO: I TIFOSI VOGLIONO L’AZIONARIATO POPOLARE, “O BLOCCHEREMO TUTTO” - DOPO LA RIVOLTA DELL’OLD TRAFFORD CHE HA PORTATO AL RINVIO DELLA GARA CON IL LIVERPOOL ARRIVA L’ULTIMATUM CON LE RICHIESTE DEGLI ULTRAS AI GLAZER: “SE ENTRO VENERDÌ NON RISPONDETE, ANDREMO AVANTI CON LE PROTESTE” – IL NO ALLA SUPERLEGA E E IL COINVOLGIMENTO NELLE SCELTE SOCIETARIE DEI TIFOSI. OK, MA I SOLDI CHI LI METTE? - VIDEO