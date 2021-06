MANCINI PERDE FLORENZI MA RITROVA VERRATTI: IL CENTROCAMPISTA DEL PSG, CHE UN MESE FA AVEVA SUBÌTO LA LESIONE AL COLLATERALE DEL GINOCCHIO DESTRO, È DISPONIBILE PER LA PARTITA CON LA SVIZZERA -NELLA PARTITA INAUGURALE IL CENTROCAMPO A TRE FORMATO DA BARELLA, JORGINHO E LOCATELLI HA OFFERTO UNA BUONA PROVA MA I TURCHI ERANO DAVVERO POCA COSA: VERRATTI AGGIUNGEREBBE QUEL PIZZICO DI TALENTO IN PIÙ, NONCHÉ UNA MAGGIORE ESPERIENZA INTERNAZIONALE RISPETTO A LOCATELLI

Stefano Cantalupi per “www.gazzetta.it”

verratti

Se Florenzi non ha chance di scendere in campo contro la Svizzera, Marco Verratti avrà l'occasione - se non altro - di essere disponibile per la partita: il centrocampista del Psg, che un mese fa aveva subìto la lesione al collaterale del ginocchio destro, è sceso in campo nell'amichevole a tempi ridotti disputata questo pomeriggio dagli azzurri a Coverciano contro la Primavera del Pescara.

Per Verratti, che contro la Turchia è andato in tribuna insieme a Toloi e Castrovilli, è stato un ritorno al passato: Marco è sceso in campo per circa venti minuti col Pescara, sua ex squadra di club, insieme a Sirigu e Raspadori. Questo, invece, l'undici della Nazionale dall'altra parte: Meret; Toloi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Pessina, Cristante, Castrovilli; Bernardeschi, Belotti, Chiesa. Nella ripresa sono stati Belotti e Meret a disputare il test col Pescara.

ALESSANDRO FLORENZI E MARCO VERRATTI IN NAZIONALE

La partita è finita 6-0 per la Nazionale: a segno, nel primo dei due tempi da circa 30 minuti l’uno, Bernardeschi, Belotti e Chiesa, mentre nella ripresa i gol sono stati firmati da Raspadori, Cristante e Pessina. Ieri sera, nel match inaugurale all'Olimpico, il centrocampo a tre formato da Barella, Jorginho e Locatelli ha offerto una prova solida: nessuno dei tre ha giocato una gara strepitosa, ma tutti hanno offerto una prova di alto livello e i meccanismi sono sembrati perfettamente oliati. Verratti aggiungerebbe quel pizzico di talento in più, nonché una maggiore esperienza internazionale rispetto a Locatelli: la palla passa al c.t. Mancini, ma è presto per le scelte definitive.

