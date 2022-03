MANOLO LESTA - CHIESTO IL RINVIO AL GIUDIZIO PER IL CALCIATORE DEL GENOA MANOLO PORTANOVA, ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO AI DANNI DI UNA 21ENNE - INSIEME AL GIOCATORE, SONO INDAGATI ALTRI DUE GIOVANI PER LA PRESUNTA AGGRESSIONE, CHE SAREBBE AVVENUTA NELLA NOTTE TRA IL 30 E IL 31 MAGGIO 2021 IN UN APPARTAMENTO DI SIENA…

Da www.corrieredellosport.it

Il pubblico ministero Nicola Marini ha chiesto il rinvio a giudizio del calciatore del Genoa Manolo Portanova, 21 anni: dovrà comparire (insieme ad altri due giovani) di fronte al Gup del tribunale di Siena Ilaria Cornetti il 7 giugno con l’accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza 21enne che, secondo l’accusa, si sarebbe svolta nella notte tra il 30 e il 31 maggio 2021 in un appartamento del centro della città toscana.

Dopo dieci mesi di indagini e interrogatori il procuratore facente funzione Nicola Marini ha chiesto il rinvio a giudizio per il calciatore, per cui inizialmente erano stati disposti, e poi revocati, anche gli arresti domiciliari. Cresciuto nelle giovanili della Lazio, poi passato alla Juventus, oggi elemento della Nazionale Under 21, Portanova è sempre più protagonista nel Genoa di Blessin, con cui è andato in gol (il primo in serie A) nell’ultima giornata di campionato contro il Torino. C’è anche un quarto ragazzo indagato ma per lui, in quanto 17enne all’epoca dei fatti, è competente il tribunale dei minori di Firenze.

