TRA MARADONA E L'EX MOGLIE VOLANO GLI STRACCI. E LE MAGLIETTE E LE MUTANDE - EL ''PUBE'' DE ORO ACCUSA CLAUDIA, CHE GLI HA DATO DALMITA E GIANNINA (CHE POI SPOSERÀ AGUERO), DI ESSERE ''UNA LADRONA E UNA PESSIMA MADRE", MENTRE LEI REPLICA: ''MI SONO SEMPRE PRESA CURA DI LUI ANCHE AI TEMPI IN CUI FREQUENTAVA CATTIVE COMPAGNIE E MI RIEMPIVA DI BUGIE: COME RINGRAZIAMENTO, LUI…''

Paolo Ziliani per ''il Fatto Quotidiano'''

MARADONA CON CLAUDIA E LE FIGLIE

A questo punto può salvarci solo la Palombelli: invitando i due illustri ex coniugi a Forum, su Rete 4, per provare a dirimere una volta per tutte l' infuocato contenzioso. Tempo non ce n' è più: perché tra Diego Maradona e Claudia Villafañe, la donna che il Pibe portò all' altare nel novembre del 1989 a Buenos Aires, gli stracci volano e le accuse e i pettegolezzi da portineria si sprecano.

Per chi si fosse perso l' ultima puntata della truculenta telenovela: dopo aver denunciato l' ex moglie con l' accusa di avergli sottratto maglie, mutande e canotte, innervosito dal lassismo dei giudici, che si muovono con tempi biblici, Dieguito si è lasciato andare a un dolente sfogo sui social.

maradona e la ex moglie claudia

"Continuano a non restituirmi ciò che m' hanno rubato. Come può un giudice continuare a chiedere da dove provengono le magliette, le scarpe e i trofei? È come quando a scuola ti chiedevano: di che colore è il cavallo bianco di San Martin? Svègliati giudice Vilma Nora Dìas!".

In realtà, il Pibe è una furia perché Claudia, che gli ha dato Dalmita e Giannina (la figlia che poi sposerà Aguero) e da cui si separò nel 1998, lo ha a sua volta portato in tribunale chiedendo un risarcimento di 1,5 milioni di dollari "per i danni e i pregiudizi provocati dalle calunnie e dagli insulti" riportati a più riprese dai media.

"È una ladrona e una pessima madre", ha detto di lei Maradona. "Io invece mi sono sempre presa cura di lui anche ai tempi in cui frequentava cattive compagnie e mi riempiva di bugie: come ringraziamento, lui ha scelto la strada della sistematica umiliazione della mia persona", ribatte lei.

Prossimamente: lui dirà che lei russava di notte e lei che il Pibe non tirava mai lo sciacquone. Non ci resta che Forum. Si salvi chi può!

claudia villafane e diego maradona claudia villafane diego armando maradona claudia e diego sono stati sposati per 14 anni