4 nov 2020 08:09

MARADONA, CHE PAURA: OPERATO D’URGENZA AL CERVELLO PER RIMUOVERE UN COAGULO, RISULTATO DI UN TRAUMA. IL SUO PORTAVOCE: “TUTTO È ANDATO COME PREVISTO, DIEGO STA BENE E STA RIPOSANDO NELLA SUA STANZA”. L’AMICO E MANAGER STEFANO CECI: “AVRÀ SBATTUTO LA TESTA E NON SE NE SARÀ RESO CONTO, CAPITA DOPO LE PILLOLE CHE PRENDE PER LA MANCANZA DEL SONNO. È MOLTO GIÙ A LIVELLO PSICOLOGICO E A QUESTO SI È AGGIUNTA ANCHE L'ANEMIA. IL SUO CORPO NEGLI ANNI È STATO MOLTO PROVATO…"