La morte di Diego Armando Maradona non ha solo privato il mondo del calcio di uno dei suoi campioni leggendari ma ha anche scatenato una guerra senza quartiere e senza precedenti tra i membri della sua numerosa famiglia.

Stavolta al centro del dissidio ci sarebbe un famoso e costosissimo anello che il Pibe de Oro aveva ricevuto in regalo in Bielorussia nel 2018, quando era stato nominato presidente onorario della Dinamo Brest. Il gioiello, con un diamante blu incastonato, era uno dei preferiti dell'argentino, tanto che lo indossava anche quando allenava il Gimnasia.

L'anello di Maradona: quanto vale e dov'è

Il costo del prezioso? Astronomico ovviamente: l'anello preferito di Maradona era stato valutato ben 300 mila euro. Ma dov'è finito? Secondo il giornalista argentino Luis Ventura, si trovava nella cassaforte che Maradona aveva sotto il letto in cui era morto.

Sull'argomento è intervenuto anche Mario Baudry, avvocato dell'ultimogenito del Diez, Dieguito Fernando, e compagno di Verónica Ojeda. "Ho una chat con Monona - la sua cuoca - che ammette a chi l'ha consegnato e anche le riprese dell'assistente di Diego, dove si vede che lo mette in macchina una delle figlie".

"Sì, si tratta di Gianinna - ha aggiunto l'avvocato - La scorsa settimana si era offerta di aprire la cassaforte ma, siccome non era una questione importante, abbiamo deciso di non farlo.

L'importante ora è il procedimento penale". Le dichiarazioni hanno suscitato le ire della secondogenita di Maradona, che ha scelto Twitter per dire la sua. "Se mi uccidono cercando un anello che non ho, sono tutti complici - ha scritto in una serie di tweet - Non possono provare quello che dicono: sono il risultato della m***a che consuma il nostro Paese". La guerra dei Maradona sembra molto lontana dalla sua fine.

