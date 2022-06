10 giu 2022 17:56

MARADONA HA FATTO LA FINE DI MOANA. ORMAI VIENE AVVISTATO OVUNQUE. I TIFOSI SCATENATI SUI SOCIAL: “DIEGO ERA IN TRIBUNA A WEMBLEY PER ITALIA-ARGENTINA”. STA FACENDO IL GIRO DEL MONDO UNO SCATTO DEGLI SPALTI. IN TANTISSIMI INTRAVEDONO IL PIBE DE ORO IN MEZZO ALLA FOLLA…