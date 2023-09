MARCELL JACOBS E IL SUO ALLENATORE PAOLO CAMOSSI VERSO IL DIVORZIO DOPO NOVE ANNI - “LA STAMPA” RIVELA MA NON CHIARISCE IL PERCHÉ DELLA SEPARAZIONE: “SARANNO I PROTAGONISTI DI QUESTA STORIA A SPIEGARE CHE COSA È SUCCESSO QUANDO TROVERANNO LE PAROLE PER FARLO. COME OGNI ROTTURA, ANCHE LA LORO HA BISOGNO DI ESSERE METABOLIZZATA. I DUE SONO STATI UNITI E INSEPARABILI. HANNO AFFRONTATO INSIEME DIVERSI GUAI ANCHE SE PUÒ DARSI CHE CERTE RINCORSE ESTREME ABBIANO CHIESTO TROPPO…”

Estratto dell’articolo di Giulia Zonca per “la Stampa”

PAOLO CAMOSSI E MARCELL JACOBS

Un anno fa era stagione di matrimoni e Marcell Jacobs sposava Nicole Daza, testimone l'allenatore Paolo Camossi, ma alla festa di anniversario, che coincide con il compleanno della sposa, il coach non c'era e forse questo dice più delle voci che circolano intorno al campo di Roma dove i due hanno lavorato negli ultimi anni. […] Dopo il divorzio in casa Tamberi, l'atletica italiana si prepara a un altro autunno di separazioni e stavolta non c'è il rapporto padre figlio al centro della divisione, ma è comunque un legame importante che si potrebbe esaurire dopo nove anni […]

paolo camossi marcell jacobs

Saranno i protagonisti di questa storia a spiegare che cosa è successo quando troveranno le parole per farlo. Come ogni rottura, anche la loro, non ancora certificata, però più che probabile, ha bisogno di essere metabolizzata. I due sono stati uniti e inseparabili: prima e dopo gli ori olimpici parlavano al plurale in nome di una squadra fatta di una stretta cerchia che ora sta per cambiare. […] Con diversi guai, affrontati insieme pure quelli, anche se può darsi che certe rincorse estreme abbiano chiesto troppo. In questi mesi, nei diversi soggiorni a Monaco, per sistemare i nervi della schiena di Jacobs con il dottor Muller-Wohlfahrt, atleta e tecnico hanno descritto sofferenze e momenti bui, situazioni che possono logorare. […]