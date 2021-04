29 apr 2021 11:35

MARCELO, COME HERE! IL TERZINO DEL REAL SCELTO COME SCRUTATORE MARTEDÌ 4 MAGGIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DI MADRID, CHELSEA A RISCHIO – "EL MUNDO": MARCELO POTREBBE VOLARE IN INGHILTERRA MERCOLEDÌ, GIORNO DELLA PARTITA, MA QUESTA OPZIONE PARE DIFFICILMENTE PERCORRIBILE A CAUSA DEI PROTOCOLLI ANTI-COVID. IL CLUB SPAGNOLO LAVORA PER OTTENERE L'ESONERO DEL GIOCATORE DAGLI OBBLIGHI CIVICI...