LA MARCIA INTERROTTA DI SCHWAZER - IL TRIBUNALE RESPINGE IL RICORSO: LA SQUALIFICA RESTA - SECONDO I GIUDICI, NON È DIMOSTRATA LA "MASSIMA PROBABILITÀ" DELLA MANIPOLAZIONE DELLE URINE. IL LEGALE: "ANDIAMO AVANTI"

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

alex schwazer

Da gazzetta.it

Il Tribunale federale di Losanna ha respinto la richiesta di sospensione della squalifica del marciatore Alex Schwazer. Lo comunica il legale dell’altoatesino, avv. Gerhard Brandstaetter.

Secondo i giudici, non è dimostrata la "massima probabilità" della manipolazione delle urine usate per il controllo antidoping che portò alla squalifica, come ipotizzato da Schwazer. "Sulla base di questo verdetto Alex Schwazer porterà avanti con massima convinzione il procedimento davanti al Tribunale federale, con lo scopo di portare le prove necessarie per una sospensione della squalifica", afferma Brandstaetter.

alex schwazer alex schwazer pechino 2008 foto mezzelani gmt 09 alex schwazer pechino 2008 foto mezzelani gmt 10 alex schwazer pechino 2008 foto mezzelani gmt 04 alex schwazer pechino 2008 foto mezzelani gmt 18 SCHWAZER alex schwazer pechino 2008 foto mezzelani gmt 14 alex schwazer pechino 2008 foto mezzelani gmt 12 alex schwazer pechino 2008 foto mezzelani gmt 01 alex schwazer pechino 2008 foto mezzelani gmt 02 alex schwazer pechino 2008 foto mezzelani gmt 03 alex schwazer pechino 2008 foto mezzelani gmt 13 alex schwazer pechino 2008 foto mezzelani gmt 06 alex schwazer pechino 2008 foto mezzelani gmt 16 alex schwazer pechino 2008 foto mezzelani gmt 17 alex schwazer pechino 2008 foto mezzelani gmt 25 alex schwazer