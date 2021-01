24 gen 2021 11:04

MARESCA, CON..TE FACCIAMO I CONTI ADESSO - L'EX CT E L’ARBITRO SONO VENUTI QUASI ALLE MANI NEL TUNNEL PER GLI SPOGLIATOI. A SEPARARLI SONO STATI I GIOCATORI. LA RICOSTRUZIONE DELLA “GAZZETTA”: “IL RUMORE DI PORTE SBATTUTE SOVRASTAVA IL RESTO, IL ‘SEMPRE TU’ DI CONTE CHE RIECHEGGIAVA, SONO VOLATI ANCHE INSULTI PESANTI” - IN CASA INTER ADESSO SI TEME IL REFERTO DELL’ARBITRO. IL RISCHIO È CHE CONTE SALTI PIÙ DI UNA PARTITA IN PANCHINA.