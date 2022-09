DI MARIA, CHE FOLLIA! L’ARGENTINO SCAPOCCIA E SFERRA UNA GOMITATA A IZZO: ROSSO DIRETTO E LA JUVE RESTA IN DIECI CONTRO IL MONZA - IL “FIDEO”, CHE VLAHOVIC E LANDUCCI TENTANO INVANO DI CONSOLARE, SI FIONDA VISIBILMENTE NERVOSO NEGLI SPOGLIATOI – ARRIVABENE DIFENDE ALLEGRI: “CAMBIARE TECNICO SAREBBE UNA FOLLIA” - VIDEO

Da gazzetta.it

DI MARIA MONZA JUVE

Angel Di Maria perde la testa e viene espulso: rosso diretto al 40', per un plateale fallo di reazione su Izzo, che lo stava ostacolando: una gomitata in pieno petto, che fa crollare a terra l'avversario. Risultato: la Juve resta in dieci, Izzo riprende il suo posto.

Il Fideo, che Vlahovic e Landucci tentano invano di consolare, si fionda visibilmente nervoso negli spogliatoi. Fino a lì l'argentino, al rientro dal 1' dopo l'infortunio muscolare, non aveva inciso granché sul match, non nascondendo qualche atteggiamento stizzito. Fino all'atto finale, sorprendente per un campione del suo livello e della sua esperienza.

DI MARIA MONZA JUVE