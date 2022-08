DI MARIA, PIENA DISGRAZIA – DOPO POGBA, LA JUVENTUS PERDE ANCHE ANGEL DI MARIA. L'ARGENTINO, GRANDE PROTAGONISTA CON UN GOL E UN ASSIST NEL 3-0 SUL SASSUOLO DI DOMENICA, HA RIMEDIATO UNA LESIONE ALL'ADDUTTORE DELLA COSCIA SINISTRA E RESTERA' FERMO PER ALMENO 2 SETTIMANE – ALLEGRI SPERA DI RECUPERARE IL FANTASISTA PER LA SFIDA CON LA ROMA MA APPARE DIFFICILE...

Giovanni Albanese per www.gazzetta.it

La lista degli infortunati in casa Juventus si allunga, la maledizione di inizio stagione travolge anche Angel Di Maria: out per almeno un paio di settimane, a causa di una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. L’allarme è scattato al 65’ di Juventus-Sassuolo, quando l’argentino si è fermato improvvisamente.

Subito dopo il cambio, l’espressione sconsolata di chi conosce a fondo il proprio fisico. Le conferme in mattinata dopo gli esami strumentali effettuati al J Medical: ora la speranza è recuperarlo con la Roma, ma il rientro in campo da protagonista è più probabile tra Spezia e Fiorentina.

Ad attenderlo stamattina c’erano anche numerosi tifosi. Al suo arrivo, alle 10,30, si è soffermato per qualche minuto con i tifosi, ai quali ha concesso alcuni selfie. La frenesia dei presenti all’esterno del J Medical, alimentata anche dal passaggio di Pogba (che prosegue la terapia conservativa per recuperare dal problema al menisco), ha spinto la sicurezza a sfruttare un’uscita secondaria per riaccompagnarlo al centro sportivo al termine degli esami, poco meno di un’ora dopo.

Il grande protagonista del posticipo del primo turno di Serie A, insieme a Vlahovic, salterà dunque il prossimo match con la Sampdoria. Sarà rivalutato tra dieci giorni, nella speranza di rimetterlo presto a disposizione di Allegri.

