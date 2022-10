IL MARINE BIANCONERO (CON QUALCHE OMBRA) – LA JUVE RICORDA GIAN PIERO VENTRONE, L'EX PREPARATORE ATLETICO SCOMPARSO A 62 ANNI PER UNA EMORRAGIA CEREBRALE: AVEVA SCOPERTO DI ESSERE AFFETTO DA LEUCEMIA MIELOIDE ACUTA - CONSIDERATO UN GURU DELLA PREPARAZIONE DEI CALCIATORI, VENTRONE E’ ASSOCIATO ALLA JUVE DELLA CHAMPIONS CON LIPPI MA ANCHE DELLO SCANDALO DOPING - LAVORAVA CON IL TOTTENHAM ALLENATO DA CONTE: IL VIDEO IN CUI HARRY KANE VOMITA E IL SUDCOREANO SON QUASI SVIENE…

Da repubblica.it

ventrone

È morto a Napoli Gian Piero Ventrone. L'ex preparatore atletico della Juventus e attualmente al Tottenham con Conte aveva 62 anni. Secondo quanto riferiscono fonti dell'ospedale Fatebenefratelli, il decesso è avvenuto stamane alle 6,45 per una emorragia cerebrale. Ventrone era arrivato al pronto soccorso dell'ospedale nella serata del 4 ottobre ed era stato messo subito in ventilazione meccanica perché in coma. Da qualche giorno aveva scoperto di essere affetto da leucemia mieloide acuta.

La tragica notizia è iniziata a circolare nella mattina di oggi, confermata da fonti vicino al club inglese: il "marine", come era stato soprannominato per la durezza dei suoi allenamenti, ha continuato a lavorare fino a qualche giorno fa insieme al suo ex calciatore e ora allenatore, Antonio Conte. Che non se l'è sentita di affrontare i giornalisti nella conferenza stampa programmata a due giorni dalla sfida di campionato contro il Brighton.

La Juve ricorda Ventrone

ventrone calciatori tottenham distrutti dai suoi allenamenti

"Ricorderemo sempre la sua figura discreta, la sua cura dei dettagli, la sua filosofia del lavoro, e soprattutto quello che forse è stato il suo talento più grande: capire come il calcio (e quindi una delle sue componenti fondamentali, la tenuta fisica e atletica) stesse gradualmente entrando in una nuova era. Una nuova era che, in parte, ha contribuito a scrivere. Ciao, Gian Piero" scrive in una nota la Juve.

"Siamo devastati nell'annunciare la scomparsa del preparatore atletico Gian Piero Ventrone. Mancherà a tutti, i nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento incredibilmente triste" il post del Tottenham.

ventrone

"Una notizia che ci sconvolge, inaspettata e tremenda: ci ha lasciato Giampiero Ventrone - scrive l'Associazione italiana Allenatori Calcio -. Il preparatore atletico attualmente con Antonio Conte al Tottenham, e in passato alla Juventus con Lippi, ci ha lasciato questa mattina". "Una grande perdita per il nostro mondo e anche mia personale, in quanto mio grande amico - le parole del vicepresidente della componente preparatori atletici, Francesco Perondi -. E' stato uno dei personaggi importanti per affermare la nostra figura all'interno del mondo del calcio. Ci mancherà".

Ventrone chiamato da Lippi alla Juve

La sua ascesa iniziò nel 1994, quando Marcello Lippi lo volle per preparare atleticamente la squadra che tre anni dopo avrebbe vinto l'ultima Champions League conquistata dal club bianconero. Diventato famoso per la "campanella" e per la durezza dei suoi allenamenti, chiuse la sua esperienza a Torino nel 2004, prima di peregrinare tra Ajaccio (dove in panchina c'era Fabrizio Ravanelli, un altro dei "suoi"), Catania e i due club cinesi Jiangsu e Guangzhou (con Fabio Cannavaro). Dal 2021 era tornato nel calcio europeo accettando l'offerta del suo amico Conte, diventando preparatore fisico del Tottenham.

gian piero ventrone

I giocatori hanno fatto conoscenza dei suoi metodi durante la preparazione estiva effettuata dagli Spurs a Seul. Ritmi e carichi di lavoro inimmaginabili, che hanno messo ko diversi atleti. Hanno fatto il giro del web le immagini di Harry Kane che si accascia e vomita e il sudcoreano Son, che quasi sviene e resta agonizzante a terra.

lippi ventrone