Nel marzo 2023 la Federazione italiana di pugilato (Fpi) spinse l’International Boxing Association (Iba) a sottoporre Imane Khelif a test genetici per capire se la pugile algerina, oggi campionessa olimpica, fosse uomo o donna. Chiesti anche da altre nazioni, quei test (rivelatesi poi irregolari) portarono all’espulsione di Imane dai Mondiali di Nuova Delhi nella categoria dove gareggiava anche Angela Carini. La rivelazione è del presidente della federazione europea, Ioannis Filippatos.

L’Iba del russo Umar Kremlev venne cacciata dal Cio a metà 2023 per gravi dissesti finanziari e supporto all’aggressione in Ucraina. I legami con la nostra Fpi però non sono mai cessati. A Giochi iniziati, una mail del 31 luglio rivelata da insidethegames.org dimostra come la Fpi cercò informazioni sensibili sull’algerina proprio dagli uffici di Kremlev a 24 ore dal match con la Carini.

Nel messaggio inviato da internazionale@fpi.it a sport@iba.sport si chiedeva «di poter consultare i test a cui è stata sottoposta la Khelif che come sapete dovrà incontrare la nostra atleta». La Fpi (in silenzio stampa) non spiega il perché della richiesta ma l’attenzione dei nostri federali verso l’atleta (in regola con le norme Cio) era altissima a 24 ore dal match del clamoroso abbandono di Angela Carini. Qualcuno voleva mettere in piazza la sessualità di Imane poco prima o poco dopo l’incontro? E a che scopo?

La Fpi si è dissociata dall’Iba ed è entrata in World Boxing (che a breve diventerà la nuova federazione mondiale) soltanto il 27 luglio, 45ª nazione ad aderire. Al centro della lentezza nel cambiamento qualcuno ipotizza la resistenza dell’uomo più potente della boxe italiana, l’umbro Franco Falcinelli (presidente onorario Fpi, ex presidente europeo), che sostiene, oltre alla mascolinità di Khelif («Per noi è un uomo»), anche l’esistenza di motivazioni politiche nell’espulsione dell’Iba che sarebbe stata imposta dagli Stati Uniti come ritorsione contro la Russia.

Falcinelli, umbro, […] ha ottenuto dalla Gazprom, il colosso governativo russo del settore energetico, un finanziamento per gli Europei giovanili del 2022 in Abruzzo. Al presidente federale Flavio D’Ambrosi si chiede chiarezza sulla posizione dell’Italia […]